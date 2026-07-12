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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahreden kaza! Genç çift öldü, bebekleri yaralandı

        Kahreden kaza! Genç çift öldü, bebekleri yaralandı

        Afyonkarahisar'da kahreden bir kaza meydana geldi. Olayda bariyerlere çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti, 8 aylık bebekleri ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 12:31 Güncelleme:
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        Kahreden kaza! Genç çift öldü, bebekleri yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti, 8 aylık bebekleri ağır yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Hasan Samur (27) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Balmahmut köyü yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi.

        Kazada, sürücü ile eşi Zehra Özkan Samur (26) yaşamını yitirdi, 8 aylık bebekleri Aybars Kaan Samur ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yaralı bebek, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilde sıkışan çiftin cenazeleri, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak Sinanpaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Öte yandan Hasan Samur'un Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığında uzman çavuş, eşinin ise Afyon Kocatepe Üniversitesinde memur olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Fotoğraflar: İHA

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