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        Haberler Sağlık Yeterince temizlenmeyen havuzlar çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor

        Yeterince temizlenmeyen havuzlar çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor

        İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Dilek Yılmaz, yeterince temizlenmeyen ve düzenli denetlenmeyen havuzların çocuklarda çeşitli enfeksiyon hastalıklarına yol açabileceğini belirterek, aileleri hijyen konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 11:51 Güncelleme:
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        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
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        İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Dilek Yılmaz, okulların tatil olup yaz aylarının başlamasıyla birlikte çocuklar tarafından havuz kullanımının arttığını söyledi.

        Prof. Dr. Yılmaz, havuz kullanımına bağlı olarak idrar yolu enfeksiyonları, bağırsak enfeksiyonları, göz enfeksiyonları, dış kulak yolu enfeksiyonları ve çeşitli cilt enfeksiyonlarının gelişebildiğini belirterek, bazı vakaların hastanede tedavi gerektirebildiğini dile getirdi.

        Dirençli etkenlerin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonları, ağır ishaller ve ciddi cilt enfeksiyonlarında çocukların hastaneye yatırılarak tedavi edilebildiğini aktaran Yılmaz, ailelerin çocuklarını hijyen ve denetim koşulları uygun havuzlara götürmesi gerektiğini vurguladı.

        KÜÇÜK ÇOCUKLAR HAVUZ SUYUNU YUTABİLİR

        Küçük yaştaki çocukların havuz suyunu yutabildiğine dikkati çeken Yılmaz, "Anne ve babalar havuz sularının yutulmaması gerektiğini çocuklarına çok iyi anlatmalı. Özellikle havuza girmeden önce ve sonra çocuklara duş yaptırılmalı ve kulaklarının çok iyi kurulanmasını öneriyoruz" dedi.

        İshal şikayeti bulunan çocukların hastalık tamamen düzelene kadar havuza girmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Yılmaz, serinlemek amacıyla süs havuzları ve denetlenmeyen su birikintilerine girilmesinin de enfeksiyon riskini artırdığı uyarısında bulundu.

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