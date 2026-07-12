Filenin Sultanları, Tayland'ı 3-1 mağlup etti!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasındaki 4. ve son maçında Tayland'ı 3-1 mağlup etti. Voleybol Milletler Ligi'nde 12 maçta 9 galibiyet alan ve 4. olan Filenin Sultanları 22-26 Temmuz tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek finallerde mücadele edecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) üçüncü etap dördüncü ve son maçında Tayland'ı 3-1 yendi.
Milli takım, Japonya'nın Osaka kentinde oynanan karşılaşmayı 27-25, 21-25, 19-25 ve 22-25'lik setlerle 3-1 kazandı.
Ay-yıldızlılar, turnuvada 12 maçta 9. galibiyet alırken 3 yenilgi yaşadı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenecek VNL Finalleri'ne puan tablosunun 4. sırasından katılacak. Puan tablosunun zirvesindeki ABD ise 12 maçta 10 galibiyet elde etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünkü sonuçların ardından Çin'de düzenlenecek VNL Finalleri'ne katılmayı garantilemişti.
Milli takım, VNL Finalleri çeyrek finalinde puan tablosunu 5. sırada tamamlayan ülkeyle karşılaşacak. Rakibi, günün diğer maçlarının ardından netlik kazanacak.
2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri, 22-26 Temmuz'da Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenecek.