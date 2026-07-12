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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ersin Destanoğlu resmen Al Jazira'da

        Ersin Destanoğlu resmen Al Jazira'da

        Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira, Beşiktaş forması giyen 25 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 17:28 Güncelleme:
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        Ersin Destanoğlu resmen Al Jazira'da!

        Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve uzun yıllar Siyah Beyazlılar'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira'nın yolunu tuttu.

        Al Jazira, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla 25 yaşındaki kaleciyi renklerine bağladığını duyurdu.

        BEŞİKTAŞ KARİYERİ

        Beşiktaş forması altında 151 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki Ersin Destanoğlu, 47 maçta kalesini gole kapattı ve 182 gole engel olamadı.

        Ersin Destanoğlu, Beşiktaş 5 kupa kazanma başarısı gösterdi.

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