Ersin Destanoğlu resmen Al Jazira'da
Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira, Beşiktaş forması giyen 25 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı.
Giriş: 12 Temmuz 2026 - 17:28 Güncelleme:
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve uzun yıllar Siyah Beyazlılar'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira'nın yolunu tuttu.
Al Jazira, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla 25 yaşındaki kaleciyi renklerine bağladığını duyurdu.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Beşiktaş forması altında 151 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki Ersin Destanoğlu, 47 maçta kalesini gole kapattı ve 182 gole engel olamadı.
Ersin Destanoğlu, Beşiktaş 5 kupa kazanma başarısı gösterdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ