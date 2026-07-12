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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Leandro Trossard transferini bitiriyor

        Beşiktaş Leandro Trossard transferini bitiriyor

        Beşiktaş, İngiliz devi Arsenal'de forma giyen Leandro Trossard'la her konuda anlaşma sağladı. Belçikalı yıldızın hafta içi İstanbul'da olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 21:55 Güncelleme:
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        Trossard'da işlem tamam!

        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, Belçikalı yıldız Leandro Trossard'la ilgili mutlu sona ulaştı.

        Siyah Beyazlı ekip, 31 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı ve Belçikalı futbolcunun hafta içi İstanbul'da olması planlanıyor.

        Midtjylland ile oynanacak ikinci maçta kadroda olması planlanıyor. Arsenal ile resmi imzalar bekleniyor.

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