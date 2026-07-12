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        Haberler Spor Tenis Wimbledon Tek Erkeklerde şampiyon Jannik Sinner

        Wimbledon Tek Erkeklerde şampiyon Jannik Sinner

        Wimbledon Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde İtalyan raket Jannik Sinner, Alman rakibi Alexander Zverev'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 22:38 Güncelleme:
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        Wimbledon'un kralı Sinner!

        İtalyan raket Jannik Sinner, Wimbledon Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Alman rakibi Alexander Zverev'i 3-1 yenerek zafere ulaştı.

        İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan turnuvada, tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Jannik Sinner ile dünya 3 numarası Alexander Zverev karşılaştı.

        Sinner, 3 saat 46 dakika süren maçta rakibi Zverev'i 6-7, 7-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek üst üste 2. kez Wimbledon'da şampiyonluk yaşadı.

        Daha önce Avustralya Açık'ta iki, ABD Açık'ta bir kez şampiyon olan İtalyan sporcu, böylece 5. grand slam zaferine ulaştı.

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