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        Haberler Dünya Macaristan Başbakanı tatilini Türkiye'de yaptı

        Macaristan Başbakanı tatilini Türkiye'de yaptı

        Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi İstanbul'u dolaşan Macaristan Başbakanı Magyar'ın zirvenin ardından Antalya'da ailesiyle tatil yaptığı anları paylaştı. Magyar paylaşımında eleştirilere de yanıt verdi ve "Çocuklarımla Türkiye'de, masraflarını kendi cebimden karşıladığım uzun bir hafta sonu tatili yaptım" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 07:48 Güncelleme:
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        Macaristan Başbakanı tatilini Türkiye'de yaptı
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        Geçtiğimiz hafta Ankara'da gerçekleşen tarihi NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Peter Magyar, zirvenin ardından Türkiye seyahatine devam etti.

        Ailesiyle Antalya'da tatil yapan Macaristan Başbakanı Magyar, tatil bitiminde eğlendiği anlara ait videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda, Magyar'ın denizde jet-ski kullandığı, çocuklarıyla birlikte su kaydırağından kaydığı görüldü.

        https://www.instagram.com/reel/DasyxQwNz4G/?igsh=MW9md3dpZ2l3aW53cA%3D%3D

        Magyar paylaşımında eleştirilere de yanıt verdi ve "Çocuklarımla Türkiye'de, masraflarını kendi cebimden karşıladığım uzun bir hafta sonu tatili yaptım" ifadelerini kullandı.

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        Öte yandan Magyar Başbakanlık bütçesini kullanmayı reddederek askeri uçak yerine ticari havayollarını tercih ettiğini de açıkladı ve "Hayatımda hiçbir zaman da başkanlık suitinde kalmadım" ifadelerini paylaştı.

        İSTANBUL'U DA GEZMİŞTİ

        NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Magyar, zirve öncesinde İstanbul'u da gezmişti.

        Sultanahmet Camii ve Yedikule Hisarı'nı ziyaret eden Magyar, o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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