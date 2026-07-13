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        Haberler Dünya ABD İran'a yeni saldırı başlattı, İran "düşman üslerine" saldırıyla karşılık verdi!
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        ABD İran'a yeni saldırı başlattı, İran "düşman üslerine" saldırıyla karşılık verdi!

        ABD-İran hattında son günlerde yeniden tırmanan gerilim sürüyor. CENTCOM, gece saatlerinde İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik "saldırma kapasitesini zayıflatmak" amacıyla yeni saldırılar başlattı. İran ise misilleme olarak bölgedeki "düşman üslerine" geniş çaplı füze ve İHA saldırıları başlattı. Anbean yaşanan tüm gelişmeler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 07:30 Güncelleme:
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        ABD İran'a yeni saldırı başlattı, İran karşılık verdi!

        BAHREYN'DE HALKA UYARI

        Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran'dan yeni saldırı nedeniyle sirenlerin çaldığını ve halka güvenli yerlere gitmeleri yönünde uyarı yapıldığını açıkladı.

        Bakanlığın ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, sirenlerin yeniden devreye alındığı belirtilerek, vatandaşlar ve ülkede yaşayan yabancılardan sakin olmaları ve en yakın güvenli noktalara gitmeleri istendi.

        Açıklamada ayrıca, gelişmelere ilişkin bilgilerin yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmesi çağrısı yapıldı.

        Bahreyn İçişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde de hava saldırıları nedeniyle ülke genelinde alarm sisteminin devreye girdiğini duyurmuştu.

        ÜRDÜN: 4 FÜZE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

        Ürdün ordusu, ülke hava sahasında İran'dan ateşlenen 4 füzenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

        CENTCOM: SALDIRI TAMAMLANDI

        ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurarak, "Bu kapsamda birden fazla konumdaki onlarca hedef hassas güdümlü mühimmatlarla vuruldu" açıklamasında bulundu.

        ABD ordusu, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen uluslararası nakliye gemilerini hedef alma kabiliyetini zayıflatmak amacıyla ülkeye karşı başlatılan son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.

        CENTCOM’dan yapılan açıklamada, bu kapsamında birden fazla konumdaki onlarca hedefin hassas güdümlü mühimmatlarla vurulduğu aktarılarak, "CENTCOM kuvvetleri; ABD savaş uçakları, savaş gemileri ve ilk kez kullanılan tek yönlü insansız hava araçları (İHA) ve tek yönlü insansız deniz araçları (İDA) ile İran’ın askeri hava savunma sistemlerini, kıyı radar sahalarını, füze ve insansız hava aracı unsurlarını ve küçük tekneleri hedef aldı" ifadelerine yer verildi.

        DEVRİM MUHAFIZLARI İKİ GEMİYE MÜDAHALEDE BULUNDU

        İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 2 gemiye müdahalede bulunulduğunu açıkladı. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı'nda iki gemiye müdahale edildi.

        İRAN "DÜŞMAN ÜSLERİNE" SALDIRI BAŞLATTI

        İran ordusunun, devam eden ABD saldırılarına karşılık olarak bölgedeki "düşman üslerine" geniş çaplı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları başlattığı bildirildi.

        İran basınına göre, İran ordusu, bölgedeki "düşman üslerine" füze ve İHA'larla geniş çaplı misilleme saldırıları gerçekleştirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

        "Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssü'nde bulunan ABD ordusuna ait helikopter bakım ve onarım merkezleri, P-8 elektronik harp uçağının hangarı ve insansız hava araçları komuta ve kontrol merkezi ile Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'nde bulunan büyük füze depoları ve yakıt tesisleri füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Ayrıca Kuveyt'in Ali Al-Salem kentindeki ABD üssünde bulunan yakıt depoları ve Patriot hava savunma sistemi ile Ahmed el-Ceber Üssü'ndeki stratejik FPS radar sistemi de misilleme saldırılarının hedefi oldu."

        Devrim Muhafızları, karşı saldırıların devam edeceği ve Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğu uyarısında bulundu.

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        İRAN GENİŞ ÇAPLI SALDIRI BAŞLATTI

        İran basını: İran ordusu, devam eden ABD saldırılarına karşılık bölgedeki "düşman üslerine" geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırıları başlattı

        AMMAN'DA UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

        Ürdün basını: İran'ın füze saldırısı nedeniyle başkent Amman'da uçuşlar askıya alındı

        BAHREYN'DE SİRENLER ÇALDI

        İran saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı

        İRAN: ABD VE İSRAİL'İN ASKERİ SALDIRGANLIĞININ DEVAMI

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, “Körfez'de yeniden başlayan askeri çatışmalardan, özellikle de İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılarından derin endişe duyuyorum.” şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

        Bekayi, BM’nin internet sayfasında yer alan ve Guterres’in açıklamalarının yer aldığı paylaşımı alıntılayarak, BM’ye tepki gösterdi.

        Bekayi, “İran'ı, saldırılara karşı kendisini savunduğu için suçlamak sorumsuzca ve haksızdır. Bu durum bir askeri çatışma değil, ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta başlattığı askeri saldırganlığın devamıdır.” dedi.

        İRAN'DA YENİ PATLAMA SESLERİ

        ABD’nin saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran’ın Bender Abbas, Sirik ve Cask kentleri ile Keşm Adası'nda yeni patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

        İran basınına yansıyan haberlere göre, ülkenin güney bölgelerinde patlama sesleri işitildi. Sirik ve Bender Abbas'ta 10 patlamanın meydana geldiği belirtildi. Öte yandan yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Buşehr eyaletinde de patlamaların duyulduğunu açıkladı.

        Hürmüzgan Valiliği ise şu ana kadar düzenlenen saldırılarda herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi.

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        CENTCOM'DAN AÇIKLAMA

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik "saldırma kapasitesini zayıflatmak" amacıyla yeni saldırılar başlattığını duyurdu.

        CENTCOM, İran'a yönelik yeni başlatılan saldırılara ilişkin bilgileri paylaştı. Açıklamada," CENTCOM kuvvetleri, bugün (ABD) doğu yakası yerel saatiyle 17.00'de, Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçiş yapan sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırma kapasitesini zayıflatmayı sürdürmek amacıyla, İran'a yönelik yeni saldırılar başlattı." ifadelerine yer verildi.

        CENTCOM'un açıklamasında, bu saldırıların gerçekleştirilmesi talimatının, İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla ABD Başkanı Donald Trump tarafından verildiği vurgulandı.

        ABD YENİ SALDIRILAR BAŞLATTI

        ABD, Hürmüz Boğazından geçiş yapan "sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırı kapasitesini zayıflatmaya devam etmek amacıyla" İrana yeni saldırılar başlattı

        İRAN'DA PATLAMA SESLERİ

        İran basını: ABD’nin saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran’ın Bender Abbas, Sirik ve Cask kenti ile Keşm Adası'nda yeni patlama sesleri duyuldu

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