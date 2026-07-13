Hepimiz biraz obsesif miyiz? Gişe rekoru kıran "Obsession" günümüz ilişkilerinin en büyük korkusunu gözler önüne seriyor!

Sosyal medyada son haftaların en çok konuşulan filmlerinden biri olan Obsession, yalnızca korku sahneleriyle değil, izleyenlerde bıraktığı rahatsız edici tanıdıklık hissiyle de gündemde. TikTok videolarından X paylaşımlarına kadar binlerce kişi, filmdeki saplantılı ilişki dinamiklerini kendi eski ilişkilerine benzetiyor. Kimileri "Eski sevgilim tam böyleydi" derken, kimileri ise daha çarpıcı bir itirafta bulunuyor: "Aslında zaman zaman ben de böyle hissediyorum."

Görsel: AP

DOĞAÜSTÜ BİR KARANLIK: SAPLANTI BİZE NE ANLATIYOR?

Obsession (2025), Bear isimli bir müzik mağazası çalışanının, çocukluk arkadaşı Nikki’yi kendine aşık etmek için “One Wish Willow” adlı bir oyuncağı satın almasıyla başlıyor. Dilek gerçekleşiyor ancak sevgi kısa süre içinde sağlıksız bir bağımlılığa, ardından da kontrol edilemeyen bir saplantıya dönüşüyor.

Filmdeki bu kurgu, günümüzde birçok insanın "beni her şeyden çok sevsin, hayatının merkezine koysun" arzusuyla yeniden yüzleşmesine neden oluyor. Film bunu doğaüstü korku unsurlarıyla anlatırken, psikologlar benzer ilişki dinamiklerinin gerçek hayatta çok daha sessiz ama bir o kadar yıkıcı biçimde yaşanabildiğini söylüyor.

"BENİ YETERİ KADAR SEVMİYOR MU?" KAYGISI VE GÖRÜNMEZ SKOR TABLOSU

Uzmanlara göre takıntılı ilişki biçimleri çoğu zaman "fazla sevmekten" değil, yoğun terk edilme korkusundan besleniyor. Düşük benlik saygısı, çocukluk döneminde güvenli bağ kuramama ve geçmiş travmalar, kişinin partnerinden sürekli onay beklemesine neden olabiliyor. Böyle durumlarda ilişki, iki kişinin birbirini sevmesinden çok, kişinin kendi kaygısını yönetmeye çalıştığı bir savaş alanına dönüşüyor.

Sürekli olarak sevginin derecesini ölçmeye çalışmak, ilişkide görünmez bir skor tablosu yaratıyor. Kişi, beklediği yoğun ilgiyi göremediğinde kendi değerini sorgulamaya başlıyor.

ONE WISH WILLOW DEĞİL "LIMERENCE"

Filmdeki bu kurgu, psikolojide ilk kez 1979 yılında psikolog Dorothy Tennov’un Love and Limerence kitabında tanımladığı "limerence" kavramıyla açıklanıyor. Limerence, karşılık bulma şansı belirsizken birine duyulan aşırı sevgi, tutku ve zihinsel meşguliyet hali olarak tanımlanıyor. Resmi psikiyatrik tanılama kitaplarında (DSM-5) yer almasa da, modern psikoloji bu durumu "aşırı hayranlık ve saplantı dolu bağlanma" olarak kabul ediyor.

Bu durum, beynin nörobiyolojik ödül mekanizmalarını tıpkı bir madde bağımlılığı gibi ele geçiriyor. Saplantı duyulan kişiyle yaşanan en küçük bir etkileşim, hatta minik bir bakış bile beyinde devasa bir dopamin ve norepinefrin patlaması yaratıyor. Kişi bu kimyasal coşkunun esiri olurken, karşılık alamadığında beyin hızla stres hormonları salgılayarak kişiyi şiddetli bir anksiyete, hayal kırıklığı ve yoksunluk krizine sürüklüyor.

Görsel: TikTok

SOSYAL MEDYA İTİRAFLARI: HEPİMİZ BİRAZ OBSESİF MİYİZ?

Filmin ardından sosyal medyada çığ gibi büyüyen itiraflar, modern insanın duygusal boşluklarını ve onaylanma ihtiyacını ne kadar derinden hissettiğini gözler önüne seriyor. İnsanların filmdeki saplantılı davranışlarda kendini görebilmesi, çocuklukta kurulamayan güvenli bağların, düşük özsaygının ve terk edilme korkusunun yetişkinlikte nasıl yıkıcı bir takıntıya dönüşebildiğinin kanıtı.

Günümüzde bu saplantılı romantizmi besleyen en güçlü faktörlerin başında sosyal medya geliyor.

Yapılan araştırmalar, genç yetişkinlerin yüzde 34’ünün partnerlerinin çevrimiçi etkileşimleri yüzünden kıskançlık yaşadığını ortaya koyuyor. Sosyal medyanın sunduğu sürekli gözetleme imkanı, bağlamdan kopuk anlık bildirimler ve eski partnerlere saniyeler içinde ulaşabilme kolaylığı, zihnin durmaksızın felaket senaryoları üretmesine neden oluyor.

Modern yaşamın getirdiği hız, yabancılaşma ve yalnızlık hissi birleştiğinde, insanlar yüzeysel iletişim çağında daha yoğun ve sarsıcı duygusal bağlara ihtiyaç duyuyor.

Görsel: AP

SAPLANTI DÖNGÜSÜNDEN NASIL KURTULUNUR?

Peki, zihni esir alan bu saplantılı limerence durumundan ve takıntılı ilişki dinamiklerinden kurtulmak için neler yapılabilir? Bu döngüyü kırmak, öncelikle fantezi ile gerçeği birbirinden ayırmakla başlıyor. Zihindeki o kusursuz kurtarıcı imajı ile gerçek hayattaki kusurlu insanı net bir şekilde ayrı tutmak şart. Karşı tarafın size hissettirdiği yoğun ihtiyaç halinin aslında kendi içinizdeki bir duygusal boşluktan kaynaklandığını kabullenmek, iyileşmenin ilk adımı.

Limerence, temelde nörobiyolojik ve zihinsel bir bağımlılık döngüsüdür. Tıpkı bir bağımlılıktan kurtulur gibi, saplantı nesnesi haline gelen kişiyle fiziksel ve zihinsel teması tamamen kesmek (no contact) bu sürecin en zor ama en kritik evresidir.