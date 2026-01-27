Evini kiracısına miras bıraktı
Kiracı ve ev sahibi olarak birbirlerinin arkadaşlığından keyif alan iki insan, tüm dünyayı etkileyen inanılmaz cömert ve nazik bir hikayeye imza attılar.
Avusturya'da iyi kalpli bir ev sahibi 23 yıl boyunca kirasını düzenli olarak ödeyen 74 yaşındaki kiracısına evi miras bıraktı.
Jane Sayner, 20 yıldan fazla bir süre Melbourne St Albans'daki eve 200 dolar kira ödedi. Bir gün bu evin sahibi olacağını, üstelik miras olarak kendisine kalacağını hiç hayal etmemişti.
Evi kiraladıktan sonra Jane Sayner bahçeyi yemyeşil hale getirdi, rengarenk çiçekler ekti ve burayı çok sevdi. Burası onun için kiralık bir evden çok daha fazla anlam ifade ediyordu. Ev sahibi John Perrett, sessiz hayırseverliğiyle tanınan emekli bir eczacıydı ve Jane'in evine güzel bakması onu içten içe mutlu ediyordu.
Maddi sıkıntısı olmayan John Perrett kirayı hep sabit tuttu. İkili komşu olarak karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesi içinde yaptıkları sohbetler üzerine kurulu sıcak bir ilişki geliştirdi. Jane de ev sahibini, bozulan her şeyi hemen tamir eden, evi kendi evi gibi sevmesini isteyen, iyi ve harika bir ev sahibi olarak tanımlıyordu.
John yaşlandı. Kendi başına yemek pişirmekte zorlandığında kiracısının hazırladığı yemekleri birlikte yediler ve iyi arkadaş oldular. 2020 yılında ev sahibi bir huzurevinde Parkinson hastalığıyla mücadele ederken kiracısını arayarak evini ona miras bırakmaya karar verdiğini açıkladı.
Yıllar süren arkadaşlıkları boyunca John defalarca kez mirasını hayır kurumlarına bırakacağını söylemişti. Ancak Jane'in eve olan sevgisini ve ilgisini gördükten sonra fikrini değiştirmişti. Hediye Jane'in hayatını değiştirdi. Beklenmedik miras yaşlı kadını ev sahibi yapmakla kalmadı, ağır çalışma koşularından kurtararak 75 yaşında emekli yaptı.
John Perrett'in iyiliği Jane ile sınırlı kalmadı. Perrett 30 yıl evvel hayatını kurtaran bir nakil ameliyatı geçirdiği Royal Melbourne Hastanesi'ne 19 milyon dolardan fazla bağış bıraktı. Perrett'ın hikayesi dünyada hala sessiz bir şekilde son derece özverili, nezaket dolu ve cömert insanlar olduğunu kanıtlar nitelikte.