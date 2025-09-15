2025 Emmy kırmızı halısında yıldız gibi parladılar
Los Angeles'ta düzenlenen 2025 Emmy Ödülleri, televizyonun en prestijli isimlerini kırmızı halıda buluşturdu. Ünlülerin moda tercihleri, ödüller kadar konuşuldu
Televizyon dünyasının en görkemli gecelerinden biri olan Emmy Ödülleri, bu yıl Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Sunuculuğunu komedyen Nate Bargatze'nin üstlendiği törende, adaylıklar kadar kırmızı halı görünümleri de göz kamaştırdı. Cate Blanchett'ten Pedro Pascal’a,Sydney Sweeney'den Jenna Ortega'ya kadar pek çok ünlü isim, tarzlarıyla geceye damga vurdu.
Sydney Sweeney
Sydney Sweeney, kırmızı halıya kısa kuyruklu ve straplez kırmızı bir elbiseyle çıktı. Görünümünü pırlanta bir kolye ve yüzüklerle tamamlayan oyuncu, makyajında ise doğal bir tarz tercih etti.
Wednesday dizisinin yıldızı Jenna Ortega, 22 yaşında olmasına rağmen stil ikonu olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Ortega, Givenchy'nin 2025 Sonbahar/Kış koleksiyonundan bir tasarımla kırmızı halıya çıktı.
Yalnızca iri, vintage taşlarla süslenmiş bir üst giyen oyuncu adeta parıldıyordu.
Only Murders in the Building yıldızı Selena Gomez, tek omuzlu ve uzun kuyruğu olan Louis Vuitton elbisesiyle şıklığın şifresini çözmüş gibi...
Palm Royale dizisiyle tanınan Leslie Bibb, Giorgio Armani Privé tasarımıyla kırmızı halıda göz kamaştırdı. Kusursuz işçiliğe sahip elbisesiyle Bibb oldukça şık görünüyordu.
Sirens ve White Lotus dizilerinden tanıdığımız Meghann Fahy, siyah Valentino elbisesiyle kırmızı halıya çıktı. Açık yakalı tasarımını, 11 karattan fazla pırlanta içeren Tiffany & Co. imzalı kolyesiyle tamamladı.
The White Lotus'un 3. sezonunda da rol alan şarkıcı Lisa, Lever Couture tasarımıyla adeta pamuk şekeri gibi görünüyordu.
Lisa'nın elbisesi dönüşlü hatlara sahip tasarımıyla göz doldurdu.
Güzelliğiyle tüm gözleri üzerine toplayan Catherine Zeta-Jones, siyah elbisesiyle oldukça zarif duruyordu.
Gecenin en parlayan yıldızlarından biri de Kristen Bell oldu. Giorgio Armani Privé tasarımıyla kırmızı halıya çıkan oyuncu, payetler ve kristallerle süslenmiş transparan elbisesiyle dikkat çekti.
Bir diğer The White Lotus yıldızı Charlotte Le Bon, Courrèges imzalı uzun kollu gümüş elbisesiyle kırmızı halıda büyüleyici bir görünüme imza attı.
9-1-1 dizisinin oyuncusu Angela Bassett, Yara Shoemaker imzalı elbisesiyle kırmızı halıda büyüledi. Straplez metalik tasarımını yana ayrılmış dalgalı saçlarla tamamladı.
The Last of Us yıldızı Pedro Pascal, Celine imzalı tek renkli fildişi takımı ve beyaz ayakkabılarıyla oldukça şık görünüyordu.
Netflix'in romantik komedisi Nobody Wants This dizisiyle tanınan Justine Lupe, Carolina Herrera imzalı elbisesiyle gecenin en şık isimlerinden biri oldu.
The White Lotus esintilerini kırmızı halıya taşıyan Walton Goggins, Louis Vuitton'un rahat şıklığını yansıttı.
The Bear dizisiyle tanınan Molly Gordon, tercihini geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Giorgio Armani'nin 1996 Sonbahar/Kış koleksiyonundan yana kullandı. Siyah-beyaz bloklu elbisesini Tiffany & Co. arşivinden seçilen platin ve pırlanta kolyeyle tamamladı.
Güzel oyuncu Scarlett Johansson tereyağı sarısı elbisesiyle oldukça sadeydi...
