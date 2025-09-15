Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberleri: Baba ile oğlu birlikte can verdi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Baba ile oğlu birlikte can verdi!

        Şanlıurfa'da, sulama kanalına devrilen otomobildeki 52 yaşında olan Mehmet Çakmak ile oğlu 17 yaşındaki Yusuf Sami Çakmak hayatını kaybetti. Yürek yakan kazayla ilgili soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 07:48 Güncelleme: 15.09.2025 - 07:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baba ile oğlu birlikte can verdi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'da kaza, dün sabah saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale kara yolundaki Sultantepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

        OTOMOBİLİN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

        DHA'daki habere göre oğlu Yusuf Sami Çakmak (17) ile tarlasını ilaçlayan Mehmet Çakmak (52), dönüş yolunda otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

        BABA OĞUL SUDAN ÇIKARILDI

        Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanala düşen araçtaki Mehmet Çakmak ve oğlu Yusuf Sami Çakmak ekipler tarafından sudan çıkarıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan baba ve oğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        Teşekkürler 12 Dev Adam!
        Teşekkürler 12 Dev Adam!
        İş değiştirenler dikkat!
        İş değiştirenler dikkat!
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Dev maçta kazanan F.Bahçe!
        Dev maçta kazanan F.Bahçe!
        Fidan: Artık sorun İsrail'in bölgede yayılmacılık peşinde olması
        Fidan: Artık sorun İsrail'in bölgede yayılmacılık peşinde olması
        "Takımı sahadan çekmeyi düşündüm"
        "Takımı sahadan çekmeyi düşündüm"
        "Ülkede futbol oynanmıyor!"
        "Ülkede futbol oynanmıyor!"
        Besin değerleri fark ediyor mu?
        Besin değerleri fark ediyor mu?
        Kudüs Rum Ortodoks Patriği'nden anlamlı hediye
        Kudüs Rum Ortodoks Patriği'nden anlamlı hediye
        Trabzonspor'un golü iptal edildi!
        Trabzonspor'un golü iptal edildi!
        Arda Güler dünya gündeminde: Mesut-Ronaldo benzetmesi
        Arda Güler dünya gündeminde: Mesut-Ronaldo benzetmesi
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        Erken doğan bebeklere aşı hemen yapılır mı?
        Erken doğan bebeklere aşı hemen yapılır mı?
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?