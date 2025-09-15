Baba ile oğlu birlikte can verdi!
Şanlıurfa'da, sulama kanalına devrilen otomobildeki 52 yaşında olan Mehmet Çakmak ile oğlu 17 yaşındaki Yusuf Sami Çakmak hayatını kaybetti. Yürek yakan kazayla ilgili soruşturma devam ediyor
Şanlıurfa'da kaza, dün sabah saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale kara yolundaki Sultantepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
OTOMOBİLİN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ
DHA'daki habere göre oğlu Yusuf Sami Çakmak (17) ile tarlasını ilaçlayan Mehmet Çakmak (52), dönüş yolunda otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
BABA OĞUL SUDAN ÇIKARILDI
Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanala düşen araçtaki Mehmet Çakmak ve oğlu Yusuf Sami Çakmak ekipler tarafından sudan çıkarıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan baba ve oğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.