Baba ile oğlu birlikte can verdi! Şanlıurfa'da, sulama kanalına devrilen otomobildeki 52 yaşında olan Mehmet Çakmak ile oğlu 17 yaşındaki Yusuf Sami Çakmak hayatını kaybetti. Yürek yakan kazayla ilgili soruşturma devam ediyor

15.09.2025 - 07:48

