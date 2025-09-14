Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Takımı sahadan çekmeyi düşündüm

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 1-0 mağlup oldukları Fenerbahçe maçı sonrası sert açıklamalarda bulundu.

Hakem kararlarından yakınan Doğan, "Bir ara takımı sahadan çekmeyi düşündük. Kimsenin kimseye bunu yapmaya hakkı yok. İptal edilen bir golümüz var. Akla, mantığa sığmıyor. Bu kararı verenler, bunu neye dayanarak veriyorlar! Ağzıma başka şeyler geliyor da söylemek istemiyorum. Saygı çerçevesinde konuşmaya çalışıyorum." dedi.

Ertuğrul Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzonspor bugün sahada düzgün şekilde mücadele etti. Hocamızı, oyuncularımızı tek tek tebrik ettim. İki takım da elinden geleni yaptı. Ufak tefek şeyler oldu ama sahada herkes mücadelesini verdi"