        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Takımı sahadan çekmeyi düşündüm - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Takımı sahadan çekmeyi düşündüm

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 1-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından hakem kararlarına isyan etti. "Bir ara takımı sahadan çekmeyi düşündük" diyen Doğan, "İptal edilen bir golümüz var. Akla, mantığa sığmıyor. Bu kararı verenler, bunu neye dayanarak veriyorlar!" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2025 - 22:02 Güncelleme: 14.09.2025 - 22:02
        
        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 1-0 mağlup oldukları Fenerbahçe maçı sonrası sert açıklamalarda bulundu.

        Hakem kararlarından yakınan Doğan, "Bir ara takımı sahadan çekmeyi düşündük. Kimsenin kimseye bunu yapmaya hakkı yok. İptal edilen bir golümüz var. Akla, mantığa sığmıyor. Bu kararı verenler, bunu neye dayanarak veriyorlar! Ağzıma başka şeyler geliyor da söylemek istemiyorum. Saygı çerçevesinde konuşmaya çalışıyorum." dedi.

        Ertuğrul Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Trabzonspor bugün sahada düzgün şekilde mücadele etti. Hocamızı, oyuncularımızı tek tek tebrik ettim. İki takım da elinden geleni yaptı. Ufak tefek şeyler oldu ama sahada herkes mücadelesini verdi"

        "KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNDÜM"

        "Maçtan sonra Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından istifa edeyim dedim ama oradaki başkanlarımıza haksızlık olur. Bu mücadeleyi tüm kulüplerle, özellikle Anadolu takımlarıyla çok daha sert vereceğiz."

        "TRABZONSPOR CAMİASI UĞRAŞILACAK BİR CAMİA DEĞİL"

        "Trabzonspor camiası uğraşılacak bir camia değil! Biz gerektiği yerde, gerektiği zaman gerekeni yaparız! Kelimeleri seçerek kullanmak istiyorum, bu artık boğazımıza kadar geldi! Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok! Camia buna izin vermez! Bizim camiamız gerektiği yerde gerekeni yapar! Herkesi dikkatli olmaya davet ediyorum. Bu iş böyle gitmez!"

        "İKİ TAKIMIN DA HAKKI YENMESİN"

        "Daha önce böyle bir şey gördünüz mü! Kelimeleri seçerek söylüyorum! İki takım açısından da söylüyorum! Ne Fenerbahçe'nin ne Trabzonspor'un hakkı yensin! Ama gözümüzün içine baka baka bunu yapmaya kimsenin hakkı yok! Bu olmaz! Bunu yaptırmayacağız!"

