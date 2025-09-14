Habertürk
        CANLI | Türkiye-Almanya - EuroBasket 2025 finali

        CANLI | Türkiye-Almanya

        2025 Avrupa Şampiyonası final maçında A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Almanya ile karşı karşıya geliyor. Finale kadar 8'de 8 yapan ay-yıldızlılar, Almanya'yı devirerek, organizasyondaki ilk şampiyonluğunu kazanmak istiyor. Mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

        Habertürk
        Giriş: 14.09.2025 - 21:35 Güncelleme: 14.09.2025 - 22:14
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede
        A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile karşı karşıya geliyor.

        TÜRKİYE-ALMANYA: 55-55 (3. PERİYOT OYNANIYOR)

        TÜRKİYE-ALMANYA: 46-40 (İLK YARI SONUCU)

        TÜRKİYE-ALMANYA: 22-24 (1. PERİYOT SONUCU)

        12 DEV ADAM İKİNCİ FİNALİNDE

        A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final oynuyor.

        Türkiye, ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de ilk kez finalde mücadele etti. Ay-yıldızlı ekip, şampiyonluk maçında Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

        Milli takım, Almanya'ya üstünlük kurması halinde EuroBasket'teki ilk şampiyonluğunu elde edecek.

