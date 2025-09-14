Arda Güler dünya gündeminde: Mesut-Ronaldo benzetmesi

"ARDA GÜLER, REAL MADRID'IN YARISI"

Granda3: "Arda Güler ve Mbappe, Real Sociedad'a karşı kazanılan galibiyette kilit oyunculardı. Arda, Reale Arena'yı "fetheden" diğer oyuncuydu. Bu sezon Xabi, orta sahaya hükmetme görevini üstlendi. Mükemmel sol ayağı, hareket kabiliyeti, oyun anlayışı ve vizyonu, onu Xabi'nin oyun tarzı için kilit bir oyuncu haline getiriyor. Mbappe ve Arda Güler, Real Madrid'in yarısı ve bunu bir kez daha kanıtladılar. Xabi Alonso, Real Madrid sistemindeki iki kilit oyuncuyu kullanarak gerçekten harika bir takım kurmayı başardı."