Eyüpspor: 0 - Galatasaray: 2 | MAÇ SONUCU

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.

Sarı-kırmızılılarda goller 73. dakika Mauro Icardi ve 89. dakikada Yunus Akgün'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Süper Lig'de 5'te 5 yaparak yoluna namağlup devam etti ve puanını 15'e yükseltti. ikas Eyüpspor ise 4 puanda kaldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor'u ağırlayaca. Eyüpspor ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ SAHADA Galatasaray'ın kadrosuna yeni kattığı Uğurcan Çakır ile İlkay Gündoğan, ilk kez sarı-kırmızılı formayla mücadele etti. REKLAM Trabzonspor'dan 27,5 milyon avro bonservis ücretiyle transfer edilen milli kaleci Uğurcan ve Manchester City ile sözleşmesini feshettikten sonra anlaşma imzalanan İlkay, ilk kez Galatasaray formasıyla bir maçta forma giydi.

ICARDI UZUN SÜRE SONRA 11'E DÖNDÜ Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sakatlığını atlatmasının ardından ilk kez bir maça ilk 11'de çıktı. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon 7 Kasım 2024'te Tottenham ile yaptığı UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan Icardi, uzun bir sürecin ardından bu sezon formasına kavuştu. Yeni sezonda 3 Süper Lig maçında forma giyen Icardi, bunların tamamında sonradan oyuna girdi. 32 yaşındaki santrfor, ikas Eyüpspor maçıyla 310 gün aradan sonra ilk 11'de sahaya ayak bastı.

BARIŞ ALPER, 2 MAÇ SONRA KADRODA Teknik direktör Okan Buruk, aldığı transfer teklifi sonrasında ayrılmasına izin verilmediği için mental sorunlar yaşayan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı 2 maç sonra kadroya aldı. Suudi Arabistan temsilcisi NEOM'dan yüksek bir teklif alan ancak transferine izin verilmeyen Barış Alper, bir süre antrenmanlara çıkmadı. REKLAM Mental sorunlar yaşayan milli futbolcuyu korumak isteyen Okan Buruk, öğrencisini ligin 3. haftadasındaki Zecorner Kayserispor ve 4. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmalarında kadroya almadı. Milli arada camiadan özür dileyen Barış Alper Yılmaz'ın Eyüpspor mücadelesiyle kadroya döndü. Müsabaka öncesinde Galatasaray taraftarı, milli futbolcuyu tribüne çağırarak destek ve moral verdi. Taraftarın önüne giden Barış Alper için, "Bu taraftar seninle gurur duyuyor." şeklinde tezahürat yapıldı.

EYÜPSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, son maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Ev sahibi takım, Galatasaray müsabakasında Marcos Felipe, Robin Yalçın, Luccas Claro, Nihad Mujakic, Serdar Gürler, Yalçın Kayan, Kerem Demirbay, Umut Meraş, Svit Seşlar, Deniz Draguş, Prince Ampem 11'i ile mücadele etti. Eflatun-sarılı takımın yedek kulübesinde ise Cengiz Alp Köseer, Emir Ortakaya, Halil Akbunar, Talha Ülvan, Metehan Altunbaş, Taşkın İlter, Taras Stepanenko, Mateusz Legowski, Gilbert Mendy ve Umut Bozok yer aldı. Teknik direktör Selçuk Şahin, ligin 4. haftasında 0-0 berabere kaldıkları RAMS Başakşehir müsabakasının ilk 11'inde forma giyen santrfor Umut Bozok'u yedeğe çekerken sakatlığı bulunan sağ bek Lucas Felipe Calegari'yi kadroya almadı. REKLAM Şahin, bu oyuncuların yerine Umut Meraş ile Ampem'e formayı verdi.