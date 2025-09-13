Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Unutkanlığa karşı doğal çözüm: Sofranızda olması gerekenler

        Unutkanlığa karşı doğal çözüm: Sofranızda olması gerekenler

        Yoğun iş temposu, stres ve dengesiz beslenme hafıza problemlerini tetikliyor. Ancak sofranıza ekleyeceğiniz bazı besinlerle unutkanlığın önüne geçmek mümkün. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2025 - 10:09 Güncelleme: 13.09.2025 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beslenme düzeniniz sadece bedeninizi değil, zihninizi de şekillendiriyor. İşte unutkanlığı azaltmaya ve beyin fonksiyonlarını artırmaya yardımcı olan besin önerileri…

        UNUTKANLIK VE BESLENME İLİŞKİSİ

        Unutkanlığın ortaya çıkmasının pek çok farklı nedeni olabilir. Bazı durumlarda unutkanlık, altta yatan bir hastalığın belirtisi olarak da kendini gösterebilir. Böyle bir şüphe oluştuğunda vakit kaybetmeden bir hekime başvurmak önemlidir. Hekim, vücuttaki vitamin ve mineral seviyelerini ölçerek eksiklikleri tespit edebilir ve kişiye uygun bir tedavi planı oluşturabilir. Bu süreçte, hafızayı güçlendiren besinleri düzenli olarak tüketmek hem unutkanlığı önlemeye hem de konsantrasyonu artırmaya yardımcı olacaktır.

        Aşağıda hafıza dostu besinleri ve faydalarını bulabilirsiniz:

        2

        BALIK

        Balık, hafıza sorunlarının önlenmesinde en etkili besinlerden biridir. Özellikle omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan somon, ton balığı ve uskumru gibi balıklar beyin sağlığı için oldukça önemlidir. Omega-3 eksikliği unutkanlığa yol açabileceğinden, haftada en az 2-3 kez balık tüketmek hafıza sağlığını destekler.

        3

        ISPANAK

        Ispanak, içerdiği C vitamini, folik asit ve mineraller sayesinde beynin daha etkili çalışmasına katkıda bulunur. Çiğ olarak tüketildiğinde besin değerlerinden maksimum fayda sağlanabilir. Ispanağı salatalarınıza veya smoothielerinize ekleyerek çiğ bir şekilde tüketebilirsiniz.

        4

        CEVİZ

        Ceviz, hafıza gelişimi ve beyin fonksiyonları için öne çıkan bir kuruyemiştir. İçerdiği omega-3 yağ asitleri ve sağlıklı yağlarla dikkat dağınıklığını azaltır. Günde en az iki ceviz tüketmek unutkanlığın önlenmesine yardımcıdır.

        5

        ZERDEÇAL

        Zerdeçal, “kurkumin” adı verilen güçlü bir antioksidan içerir. Beynin oksijenlenmesini artırarak öğrenme ve bilgiyi işleme sürecine destek olur. Kurkuminin etkisini artırmak için zerdeçalı bitkisel yağlarla hafifçe ısıtarak yemeklere ekleyebilirsiniz. Takviye olarak kullanılacak ürünlerin ise emilimi yüksek ve güvenilir markalara ait olmasına özen göstermelisiniz.

        6

        YABAN MERSİNİ

        Yaban mersini ve koyu renkli çilek türleri, güçlü antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Beyin hücreleri arasındaki iletişimi güçlendirir, hafızayı geliştirir ve yaşa bağlı hafıza kaybını yavaşlatır. Mevsiminde taze, diğer zamanlarda ise dondurulmuş veya kurutulmuş olarak tüketebilirsiniz.

        7

        KAKAO

        Kakao, flavonoid adı verilen bileşikler sayesinde hafızayı güçlendirir ve yaşa bağlı zihinsel gerilemeyi yavaşlatır. En az %70 kakao oranına sahip bitter çikolatalar tercih edilerek bu faydalardan yararlanılabilir.

        8

        TARÇIN

        Tarçının kokusu bile zihinsel performansı artırmaya yardımcıdır. Beyin sağlığına, odaklanmaya ve zihinsel rahatlamaya katkı sağlar. Tarçını bitki çaylarında, tatlılarda ya da suyunuzda kullanabilirsiniz.

        9

        NAR VE NAR SUYU

        Nar, yüksek antioksidan içeriği sayesinde vücudu serbest radikallerden arındırır ve beyin sağlığını korur. Düzenli kan dolaşımına katkıda bulunarak unutkanlığın önüne geçer. Narın hem kendisini hem de suyunu tüketmek faydalıdır.

        10

        DOMATES

        Domates, içerdiği likopen sayesinde beyin fonksiyonlarını destekler. Kan dolaşımını düzenler ve zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Düzenli domates tüketimi hafıza sağlığı için oldukça faydalıdır.

        11

        YUMURTA SARISI

        Yumurta, özellikle de sarısı, beyin gelişimini destekleyen B grubu vitaminleri, folik asit ve kolin açısından zengin bir besindir. Kolin, mutluluk hormonlarının üretiminde görev alır ve ruh hali üzerinde olumlu etkiler sağlar.

        12

        KEMİK SUYU

        Doğru yöntemle hazırlanmış kemik suyu, bağışıklık sistemini ve beyin sağlığını destekleyen besinlerden biridir. Kolojen ve amino asitler açısından zengin olan kemik suyu, beyin ve bağ dokusunun yenilenmesine katkı sağlar. Kemik suyu, en az 12 saat kısık ateşte kaynatılarak hazırlanmalı ve biberiye, sarımsak gibi aromatiklerle zenginleştirilmelidir.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        Part time çalışanın borçlanma hakkı
        Part time çalışanın borçlanma hakkı
        12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz!
        12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz!
        24 yıl sonra gelen final!
        24 yıl sonra gelen final!
        Kahreden olay... Bu mutluluk yok artık!
        Kahreden olay... Bu mutluluk yok artık!
        Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra iyi haber!
        Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra iyi haber!
        Kraliyet skandalları
        Kraliyet skandalları
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri
        Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kız arkadaşı ve kardeşini öldürüp, intihar etti
        Kız arkadaşı ve kardeşini öldürüp, intihar etti
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Eski eşini eşarbıyla boğdu
        Eski eşini eşarbıyla boğdu
        İşte CHP kararının gerekçesi
        İşte CHP kararının gerekçesi
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!