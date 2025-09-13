Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır haberleri: Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra iyi haber | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra iyi haber!

        Diyarbakır'da, 2015'te eski erkek arkadaşı tarafından başından silahla vurulan ve uzun süre tedavi gören 29 yaşındaki Mutlu Kaya, 10 yıl süren mücadelenin ardından desteksiz yürümeye başladı. Kaya, "Kendi çabamızla artık adım atabiliyorum. Tek başıma bazen 100 adım atabiliyorum. Bazen de psikolojik olarak kendimi kötü hissettiğimde 20-50 adım arasında yürüyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 07:35 Güncelleme: 13.09.2025 - 08:55
        Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra iyi haber!
        Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yaşayan ve bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya (29), 18 Mayıs 2015’te ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda başından vuruldu.

        KONUŞMA VE YÜRÜME YETİSİNİ KAYBETTİ

        DHA'daki habere göre ağır yaralanan Kaya, uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü. Konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Kaya, İstanbul ve yurt dışında aldığı tedavilerle bir süre sonra konuşmaya ve destekle yürümeye başladı.

        ABLASI SEVGİLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

        22 Mart 2020’de ablası Dilek Kaya’nın, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından öldürülmesiyle bir kez daha sarsılan Mutlu Kaya, 10 yıl süren mücadelenin ardından desteksiz yürümeye başladı. Kaya, 30 ile 100 adım arasında desteksiz şekilde yürüyebiliyor.

        "YAŞAMAMIN MUCİZE OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

        Psikolojik durumuna göre attığı adım sayısının değiştiğini söyleyen Mutlu Kaya, “Bundan 10 yıl önce bir cani tarafından kafamdan vuruldum. Aylarca komada kaldım. Doktorlar öleceğimi, yaşamamın bir mucize olacağını söylüyordu. Hayata tutundum ama ölmedim. Sonrasında doktorlar çok güçlü olduğumu söylediler. Yıllardır tedavi olmak için çığlık attım ama kimse sesimi duymadı.

        "TEK BAŞIMA BAZEN 100 ADIM ATABİLİYORUM"

        Bazı sanatçılar kendilerini biliyor, bana umut olup tedavimi üstlenmediler. Yıllarca kimse el uzatmadı. Ama her zaman bir kahramanım vardı, ablam Songül Kaya, hep yanımdaydı, elimden tuttu ve ‘başaracağız’ dedi. Sonunda başardım ve artık adım atabiliyorum. Tek başıma bazen 100 adım atabiliyorum, bazen de psikolojik olarak kötü hissettiğimde 20-50 adım atabiliyorum” dedi.

        "YÜRÜYEREK ABLAMIN MEZARINA GİDECEĞİM"

        Ablası Dilek Kaya’nın yürüyerek mezarına gideceğine dair söz verdiğini anlatan Mutlu Kaya, “Ben yapabileceğim kadar yaptım. Asla mücadelemi bırakmayacağım ama çok iyi bir hastanede tedavi olmam gerekiyor.

        Doktorlar, ‘iyileşebilirsin’ diyor, bu bana umut oluyor. Ablama, mezarına yürüyerek gideceğime söz verdim. Futbolu çok seviyorum. Oshimen, Mauro İcardi ve İlkay Gündoğan’ı da çok seviyorum. İyileştiğimde gidip maç izlemek istiyorum. Sürekli onları takip ediyorum” diye konuştu.

        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
