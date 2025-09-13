Mersin'de yürek yakan kaza, öğle saatlerinde, Mut ilçesi ile Karaman kara yolu Burunköy mevkiinde meydana geldi.

ÜÇ KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

DHA'da yer alan habere göre henüz sürücüleri ve plakaları belirlemeyen yolcu otobüsü ile kavun yüklü kamyon çarpıştı. Kazada, 3 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.