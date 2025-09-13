ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile müzakerelerin durdurulduğunu açıklayan Rusya'yla ilgili kritik bir açıklama yaptı.

Donald Trump NATO ülkelerine bir mektup göndererek Rus petrolü alımını durdurmalarını ve Ukrayna'daki savaşa son vermesi için Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamalarını istedi.

Trump, "Tüm NATO ülkelerinin karar vermesi ve Rusya'dan petrol alımını durdurmaları durumunda Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım" dedi.

Çin'in Rusya üzerinde güçlü bir kontrolü olduğunu öne süren Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesinin ardından NATO üyelerinin Çin'e yüksek gümrük vergileri uygulaması gerektiğini; bu yolla Çin'in Rusya üzerindeki kontrolünün kırılacağını vurguladı:

"NATO'nun Çin'e yüzde 50 ila yüzde 100 arasında gümrük vergisi getirmesi savaşın sonlanmasına katkı sunacaktır"