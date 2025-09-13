İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma açıldı.

48 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

AA'da yer alan habere göre, soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

BAŞKAN MUTLU GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları (solda) Bayrampaşa Devlet Hastanesine sağlık kontrolüne getirildi.

72 ADRESTE ARAMA KARARI

Bu arada Bayrampaşa Belediyesi ile şüphelilere ait iş adresi ve evlerin olduğu 72 adreste ekiplerce arama yapılıyor.