        Denizli haberleri: 2 işçi maden ocağında göçük altında! Nefes kesen bekleyiş | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        2 işçi maden ocağında göçük altında! Nefes kesen bekleyiş!

        Denizli'de, maden ocağında dün meydana gelen göçükte mahsur kalan ve toprağa gömülü halde olan iki işçiye ulaşılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, iki işçiyle de iletişim halinde olduklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 13:29 Güncelleme: 13.09.2025 - 13:29
        Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi’nde faaliyet gösteren krom madeninde, dün öğle saatlerinde bir göçük meydana geldi.

        GİRİŞTEN 20 METRE İLERİDELER

        Maden ocağının girişinden, 20 metre ilerideki mesafede henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen göçükte, iki işçi göçük altına aldı.

        2 İŞÇİ İÇİN KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        AA'da yer alan habere göre maden ocağında mahsur kalan işçiler Hüseyin Turan ve Ömer Duran, ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen henüz kurtarılamadı.

        BİRÇOK EKİP ÇALIŞMALARA KATILIYOR

        Jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmalara maden işçileri de destek veriyor.

        "SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

        Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu.
        Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu.

        Mahsur kalan işçileri canlı ve sağlıklı çıkarmak için ilk andan itibaren iletişim halinde olduklarını belirten Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, "Ekiplerimiz, ilk andan itibaren de konuşuyorlar. Şu an için sağlıklarında kötüye giden bir durum yok. İnşallah kısa sürede arkadaşları çıkarmayı umut ediyoruz. Şu an için bir arkadaşımız diz altına, diğer arkadaşımız ise beline kadar gömülü vaziyette. Bir arkadaşımızı bacağına gelen taşı aldığımız zaman, diğer arkadaşımızı da önündeki malzemeleri alarak çıkarmış olacağız." ifadelerini kullandı.

        Soruşturmanın devam ettiğini dile getiren Cankaloğlu, "Olay tazeliğini koruduğu için arkadaşları ilk önce bizim sağ salim çıkarmamız gerekiyor. Onun için Cumhuriyet Başsavcılığımıza soruşturmanın akabinde zaten gerekli kapatma cezasıyla birlikte olay yerinde inceleme, denetleme faaliyetleri devam edecek." dedi.

        #Denizli
        #Son dakika haberler
