Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Eğitimlerimizin açılışını Ankara'da Liderlik Okulu'nda yapmıştık. O gün ortaya koyduğumuz vizyon bu hareketin nereden nereye geldiğinin adeta yol haritası niteliğindeydi. Akademide alınan eğitimlerin, tecrübelerin partimiz, ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

KILAVUZUMUZ DAİMA MİLLET OLDU

Bizler ortak bir ideal etrafında kenetlenmiş dava hareketiyiz. 86 milyonun kaderini kendi kaderimiz gören bir siyasi kadroyuz. 24 yıl boyunca milletimizin menfaatlerini şahsi çıkarlarımızın hep önünde tuttuk. Bugüne kadar nice engelle karşılaştık, nice saldırıya göğüs gördük, nice imtihan günlerinden geçtik. Fakat her seferinde yolumuza kararlılıkla devam ettik. Kılavuzumuz daima milletimiz oldu.

24 yıldır AK Parti'nin yorulmasını, zayıflamasını bekleyenler oldu. Ama her defasında kendileri yoruldu, zayıfladı, oyun dışında kaldı. Siyaset sahnesinden silinmemizi umarak ömür biçenler çıktı, onlar da tarih olup gittiler. Bu can bu tende oldukça heyecanımızdan, coşkumuzdan taviz vermeyeceğiz. Türkiye'nin yeni ufuklara yelken açtığı dönemde fikirlerimizi, güçlerimizi birleştirmemizin gerektiğinin farkındayız. Her bir yol arkadaşımızın da bu şuurla hareket ettiğini biliyorum.

AK Parti millete hizmet yolunda kurulmuş bir okuldur. Bu okulun müfredatını doğrudan milletimiz belirlemiştir. AK Parti ailesinin her üyesi bu okulun öğrencisidir. Teşkilatımız ne kadar güçlü olursa ülkemize o şekilde hizmet ederiz. Oluşturduğumuz AK Parti Sürekli Eğitim Merkezi, Türkiye Yüzyılı'nın kadrolarını da yetiştiriyor. Ufku ve özgüveniyle öne çıkan, şehrine, partisine, ülkesine ve milletine tutkuyla hizmet eden dinamik bir teşkilat için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Eğitim programlarımız aynı zamanda teşkilatımızın birlik ve beraberliğine, disiplin ve insicamına ciddi katkılar yapıyor. Bir taraftan teşkilat mensuplarımız bilgi, beceri, tecrübe noktasında geliştirirken diğer taraftan yeni yüzler ve isimlerle kadrolarımızı takviye ediyoruz. Saflarımızı daha da genişletiyoruz. BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ AK PARTİ'YE KATILDI Partimizin 24'üncü kuruluş yıldönümüden Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında olduğu 9 yeni isim partimize katıldı. Önceki gün MKYK toplantımızda Konya Seydişehir ile Emirgazi Belediye Başkanlarımıza rozetlerini taktık. Bugün de Beykoz Belediye Başkan Vekili ve Belediye Meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz.

İstanbul'a karabasan gibi çöken hizmetsizlik bulutlarının dağıtılması için bu kardeşlerimizle omuz omuza vereceğiz. TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ: İTTİFAK ORTAKLARIMIZLA BİRLİKTE... AK Parti olarak Türkiye'nin meselelerine çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu uğurda şimdiye kadar ezberleri bozduk, önyargıları kırdık. Böyle gelmiş ama böyle gitmez diyerek tüm gövdemizi taşın altına koyduk. Terör sorununu çözmek için kararlılıkla sürdürdüğümüz Terörsüz Türkiye sürecinde de aynı anlayışla hareket ediyoruz. Süreci baltalamaya yönelik her türlü girişimi boşa çıkardık. 86 milyonu kuşatan bir üslupla süreci ilmek ilmek dokuyoruz. İttifak ortaklarımızla tam bir uyum ve dayanışma halindeyiz. Terör duvarını tamamen yıkarak, 86 milyon hep birlikte barış ve kardeşliğin egemen olduğu bir geleceğe yürüyelim istiyoruz. Buradan geri dönüş olmayacak. Bölgemizde sınırlar kan ve gözyaşıyla yeniden çizilmek istenirken, böl-parça-yönet oyununun yeniden sahnelenmesine izin vermeyeceğiz. Bizim kardeşliğimiz ve tecrübemiz her türlü oyunu bozacak, her türlü sorunu aşacak kuvvet ve kudrete sahiptir. Türkler-Kürtler-Araplar olarak nasıl bin yıldır yan yana yaşıyorsak aynı gökyüzünün altında kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz.

CHP'YE: 3K İLE DEBELENİYORLAR Ana muhalefet cenahında çok farklı bir gündem hakim. Bu muhalefet abandone olmuş vaziyettedir. 3K içinde debelenip duruyor. Kavga, kaos, kriz. Akıllarınca mahkemeler ve siyaset üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar, onu bile ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. İnsanlarımızı kamplaştırarak, sokakları terörize ederek yolsuzlukların üzerini örtebileceklerini zannediyorlar. Ana muhalefet partisi genel başkanı, Manavgat'taki skandal patladığında yargı ve emniyeti kumpasla suçladı. Utanmadan partimizi itham etti. Ben bu beyfendiye, 'Madem elinde 32 saatlik görüntü var, yargıya teslim et' dedim. Hepsini duymazdan geldi. Bu müfteri zat kumpası ispatlayacak 32 saniyelik bir görüntü bile paylaşmadı. Özgür efendi bu işten nasıl yırtarım diye düşünedursun, dün Manavgat skandalıyla ilgili yeni görüntü yayınladı. Bunda da eurolar, dolarlar başrolde. Malum CHP Genel Başkanı elinde hesap makinesiyle kuyumcu gezmeyi, altın üzerinden hesap yapmayı çok seviyor. Gitsin, Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın. Hazır hesap makinesini almışken, Antalya'da, İzmir'de, İstanbul'da çalınan milyarların hesabını yapsın. Sonra polis ve yargımızdan özür dilesin.