        Son dakika: Üsküdar'da sürücünün trafikte yol verme kavgası! biber gazı sıktı | Son dakika haberleri

        Üsküdar’da sürücünün trafikte yol verme kavgası! biber gazı sıktı

        İstanbul'un Üsküdar ilçesinde trafikte yol verme tartışması yaşandı. Tartışma büyürken, bir sürücü diğer sürücünün yanında oturan kadının yüzüne biber gazı sıktı. Kadının 3 saat görme kaybı yaşadığı öğrenildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Giriş: 13.09.2025 - 12:02 Güncelleme: 13.09.2025 - 12:02
        Trafik tartışmasında biber gazlı saldırı
        Üsküdar’da bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı diğer sürücünün yanındaki kadının yüzüne biber gazı sıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kadının geçici görme kaybı yaşadığı ve saldırgan sürücüden şikayetçi olduğu öğrenildi.

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında Altunizade Mahallesi’nde meydana geldi.

        İddiaya göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü ile başka bir aracın sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma sırasında otomobil sürücüsü, diğer araca çarptıktan sonra yoluna devam etti. Bunun üzerine başlayan kavga kısa sürede küfürleşmeye dönüştü.

        Trafik ışıklarına kadar süren tartışmada, otomobil sürücüsü elindeki biber gazını diğer araçta yolcu koltuğunda oturan kadına sıktı. Olayın ardından sürücü hızla uzaklaşırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        KADIN 3 SAAT GÖRME KAYBI YAŞADI

        Biber gazına maruz kalan kadının yaklaşık 3 saat görme kaybı yaşadığı öğrenildi. Hastaneye giderek sağlık raporu alan kadın ile yanındaki sürücü, saldırgan sürücüden şikayetçi oldu. Öte yandan olay sırasında saldırgan sürücünün aracının arka koltuğunda çocuğunun da bulunduğu iddia edildi. Kadın, kısa süre önce boyun ameliyatı geçirdiğini ve başında korse olmasına rağmen saldırıya uğradığını belirtti.

