Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!

        İstanbul'da, peynircilikle uğraşan ve aralarında 80 milyon TL'lik alacak verecek meselesi olan 44 yaşındaki Erdal Özlek ile 58 yaşındaki Selçuk Candar arasında yaşanan tartışmada, Candar, Özlek'i öldürdükten sonra hayatına son verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 15:06 Güncelleme: 12.09.2025 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Başakşehir'de, Erdal Özlek (44), dün aralarındaki alacak meselesini konuşmak üzere Şahintepe Mahallesi Muratdere Caddesi'ndeki İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı'nda iş yeri bulunan Hakan Selçuk Candar'ın (58) yanına gitti.

        İKİSİ DE İŞ YERİNDE CAN VERDİ

        AA'daki habere göre içeriden silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerinde silahla vurulan iki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

        ÖLDÜRÜP CANINA KIYMIŞ

        Ekiplerce yapılan çalışmada Candar'ın Özlek'i vurduğu ve aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

        80 MİLYON TL'LİK ALACAK İDDİASI

        Hayatını kaybeden iki kişinin peynircilikle uğraştıkları ve aralarında yaklaşık 80 milyon liralık alacak meselesinin bulunduğu öğrenildi.

        Özlek ile Candar'ın cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        Kaza yaptı! Ayağa kalktı! Motosikletini kaldırdı! Hastanede öldü!
        Kaza yaptı! Ayağa kalktı! Motosikletini kaldırdı! Hastanede öldü!
        Şimdi final zamanı!
        Şimdi final zamanı!
        Rusya-Ukrayna müzakereleri durdu!
        Rusya-Ukrayna müzakereleri durdu!
        78 çarşafla Kartalkaya acısı!
        78 çarşafla Kartalkaya acısı!
        Kahreden olay kamerada! 3 yaşındaydı... Sallanmak isterken asılı kaldı!
        Kahreden olay kamerada! 3 yaşındaydı... Sallanmak isterken asılı kaldı!
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Bahar Aksu cinayetinde karar çıktı! Tüm sanıklara ağır müebbet!
        Bahar Aksu cinayetinde karar çıktı! Tüm sanıklara ağır müebbet!
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' demişti... 13 gün arayla 2. saldırı!
        'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' demişti... 13 gün arayla 2. saldırı!
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        Ankara'daki 2 depremin ardından... Prof. Dr. Görür'den Başkent'e kritik uyarı!
        Ankara'daki 2 depremin ardından... Prof. Dr. Görür'den Başkent'e kritik uyarı!
        Okyanusun derinliklerinde yeni keşif
        Okyanusun derinliklerinde yeni keşif
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"