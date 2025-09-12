Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam ruhu geri döndü: 24 yıl sonra gelen final! - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam ruhu geri döndü: 24 yıl sonra gelen final!

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Türkiye, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 23:33 Güncelleme: 12.09.2025 - 23:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        24 yıl sonra gelen final!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı eleyen Türkiye, yarı finalde Yunanistan ile karşı karşıya geldi.

        Ay-yıldızlı ekip, Arena Riga'da oynanan karşılaşmada Yunanistan'a büyük üstünlük kurarak, salondan 94-68 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

        Milliler, 14 Eylül Pazar günü finalde Almanya'ya karşı şampiyonluk mücadelesi verecek. Karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

        EUROBASKET'TE İKİNCİ KEZ FİNALDE

        A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final maçına çıkacak.

        Milliler, ilk kez ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de adını finale yazdırmıştı.

        REKLAM

        Ay-yıldızlı ekip, finalde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetinmişti.

        AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA İLK KEZ 8'DE 8 YAPTI

        A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

        Milliler, EuroBasket 2025'te peş peşe çıktığı 8 karşılaşmayı kazanarak en uzun galibiyet serisine imza attı.

        Türkiye, EuroBasket 1957'de üst üste 7 müsabakada sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

        YUNANİSTAN'I 15 YIL SONRA MAĞLUP ETTİ

        A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan'a resmi maçlarda 15 yıl sonra üstünlük sağladı.

        Milliler, Yunanistan'a karşı son galibiyeti Türkiye'de düzenlenen 2010 Dünya Şampiyonası grup aşamasında 76-65'lik skorla elde etmişti.

        İki takım arasında daha sonra oynanan 4 müsabakayı da Yunanistan kazanmıştı.

        Türkiye, Yunanistan ile oynadığı 15. resmi mücadelede 4. galibiyetini aldı.

        ERCAN OSMANİ'DEN MUHTEŞEM PERFORMANS

        Milli basketbolcu Ercan Osmani, Yunanistan maçında kaydettiği 28 sayıyla galibiyette başrol üstlendi.

        Maçın oyuncusu ödülüne layık görülen Ercan, A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turundan itibaren bir maçta en fazla skor üreten oyuncusu oldu.

        A Milli Takım'da oyuncular ve teknik ekip, maçın ardından büyük bir sevinç yaşadı. Milli basketbolcular, EuroBasket 2025'te finale yükselmenin sevincini yakınları ve Türk taraftarlarla kutladı.

        EN FARKLI GALİBİYET REKORU

        Yunanistan'ı EuroBasket yarı finalinde 94-68 mağlup eden Türkiye, turnuva tarihinde bir eleme maçındaki en farklı galibiyetini aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski eşini eşarbıyla boğdu
        Eski eşini eşarbıyla boğdu
        Bakan Fidan: İsrail zayıf komşular görmek istiyor
        Bakan Fidan: İsrail zayıf komşular görmek istiyor
        İşte CHP kararının gerekçesi
        İşte CHP kararının gerekçesi
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NATO'nun yeni misyonu: Doğu Nöbeti
        NATO'nun yeni misyonu: Doğu Nöbeti
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?