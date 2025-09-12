Çubuk kullanmanın sağlığa da dolaylı faydaları vardır. Çünkü çubuklarla yemek, kaşık veya çataldan daha yavaş bir şekilde yenir. Bu da hem sindirimi kolaylaştırır hem de kişinin daha çabuk doymasını sağlayarak aşırı yemenin önüne geçebilir.