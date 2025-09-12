"Kremlin prova yapıyor"

Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlâli, özellikle Avrupa devletlerinin tepkisini çekmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise "Rusya'nın Polonya hava sahasını dronlarla ihlâli ne demek oluyor? İşte başlıyoruz." demişti.

Trump son açıklamasında ise bu ihlâlin bir hata olabileceğini dile getirirken, meseleden memnun olmadığını ifade etti.

ABD'nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Frederick Ben Hodges ise, durumun bir hata olmadığını dile getirerek "Kremlin, yanıt verme sürelerimizi ve kabiliyetlerimizi kontrol ederek prova yapıyor. F-35 ve F-22'lerin dronlara karşı kullanılması henüz hazır olmadığımızı gösteriyor." şeklinde konuştu.

NATO/USEUCOM need to conduct long-overdue theater-wide Air/missile defense exercise to deter/defeat future Russian attacks. Kremlin is rehearsing now, checking our response times and capabilities. Using F35 and F22 vs drones shows we are not yet prepared. https://t.co/qmIDVn6wmf — Ben Hodges (@general_ben) September 10, 2025

Hodges ayrıca, NATO'nun Rusya tehdidini caydırmak için tatbikat gerçekleştirmesi gerektiğini dile getirirken, Polonya'da bulunan 10 bin ABD askerine rağmen Kremlin'in ABD'nin olası yanıtından korkmadığını belirtti.

PİSTORİUS KASITLI OLDUĞUNU İFADE ETMİŞTİ

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya'nın Polonya'ya kasıtlı olarak insansız hava araçları (İHA) yönlendirdiğini, navigasyon hatası bulunmadığını söylemişti.

Bakan Pistorius, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, Rusya'nın bazı İHA'larının Polonya'nın hava sahasını ihlal etmesine değinmişti.

Pistorius, "Burada rota değişikliği, hata veya benzeri bir durum olduğunu düşünmek için kesinlikle hiçbir neden yok. Bu insansız hava araçları açıkça bu rotaya yönlendirilmiş." demişti. Polonya'dan gelen açıklamalara atıfta bulunan Pistoius, İHA'ların açıkça uygun mühimmatla donatıldığını kaydederek, "Her an bir şey olabilirdi." diye konuşmuştu. Pistorius, yaşanan gelişmeyi Baltık hava sahasında, Baltık Denizi'nde ve Orta Avrupa'da Rus Silahlı Kuvvetlerinin provokasyonları, hibrit saldırıları veya İHA uçuşları yoluyla sürekli bir tehdit oluşturduğunun bir başka kanıtı olarak gördüğünü belirterek "Buna hazırlıklıyız." demişti REKLAM RUSYA'NIN AÇIKLAMASI Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri hedeflere dün yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin ise saldırılarda hedef alınmadığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın bazı insansız hava araçlarının (İHA) Polonya'nın hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin değerlendirmede bulunuldu. Rus ordusunun dün Lviv dahil Ukrayna'nın bazı şehirlerindeki askeri tesislere yönelik yoğun saldırılar düzenlediği belirtilen açıklamada, söz konusu saldırılarda İHA üretim merkezleri de dahil tüm hedeflerin vurulduğu ifade edildi.