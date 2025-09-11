Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Jota Silva Beşiktaş için İstanbul'a geliyor! - Beşiktaş Haberleri

        Jota Silva Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

        Kanat bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transferde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar Nottingham forması giyen Jota Silva'nın kiralanması için anlaşmaya vardı. Portekizli oyuncunun sabah 07.00 sıralarında İstanbul'da olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2025 - 19:31 Güncelleme: 11.09.2025 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

        2

        Siyah-beyazlılar İngiltere Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'ta forma giyen Jota Silva'nın kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.

        3

        KİRALIK GELECEK!

        Portekizli futbolcunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacağı, opsiyonun ise zorunlu olmayacağı öğrenildi.

        4

        İSTANBUL'A GELİYOR!

        26 yaşındaki kanat, sağlık kontrollerinden geçmek ve Beşiktaş'a imza atmak için saat 07.00 sıralarında İstanbul'a gelecek.

        5

        Geçtiğimiz sezon 38 maça çıkan 26 yşındaki futbolcu, 5 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 1.226 dakika sahada kaldı.

        6

        İngiliz ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Jota Silva'nın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...

        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail basını sürgün planını yazdı
        İsrail basını sürgün planını yazdı
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        "Yunanistan'la benzer özelliklere sahibiz!"
        "Yunanistan'la benzer özelliklere sahibiz!"
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        O da imzaladı: Boykot büyüyor
        O da imzaladı: Boykot büyüyor
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        Andre Onana, Trabzonspor için geldi!
        Andre Onana, Trabzonspor için geldi!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı