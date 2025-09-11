Habertürk
        Trabzonspor'un yeni kalecisi Andre Onana, Trabzon'a geldi. Manchester United'da forma giyen ünlü kaleci, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından bordo-mavililerle 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2025 - 16:55 Güncelleme: 11.09.2025 - 17:31
        Andre Onana, Trabzonspor için geldi!
        Trabzonspor'un transferde anlaşmaya vardığı Andre Onana'yı taşıyan uçak Trabzon'a iniş yaptı.

        Bordo-mavililer, kaleci transferinde dünyaca ünlü bir ismi renklerine bağladı.

        Karadeniz temsilcisi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’da forma giyen Kamerunlu kaleci Andre Onana için 1 yıllık kiralama anlaşması sağladı.

        Onana’nın sağlık kontrollerinden sonra bordo-mavili ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.

        Havalimanında kısa bir açıklama yapan 28 yaşındaki kaleci, yeni macerası için heyecanlı olduğunu belirtti:

        "ÇOK MUTLUYUM"

        "Çok mutluyum. Yeni bir projeye başlıyorum, yeni bir maceraya başlıyorum. İnsanların sevgisini yanında hissediyor olmak benim için çok önemli bir duygu. Bir an önce çalışmalara başlayarak onları saha içerisinde mutlu etmek istiyorum." dedi.

        "FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRIM"

        Onana, Süper Lig'de oynanacak dev karşılaşmaya da değinerek, "Fenerbahçe maçı için hazırım. Her oyuncu bu tür maçları oynamak ister. Önemli bir rakibe karşı oynayacağız." ifadelerini kullandı.

        Ayrıca Trabzon'a gelmeden önce bazı isimlerle görüştüğünü açıklayan Onana, "Gelmeden önce konuştuğum kişiler oldu. Lig ve Trabzonspor hakkında güzel şeyler söylediler." sözleriyle yeni takımına dair olumlu geri dönüşler aldığını belirtti.

