        Son dakika: TMSF Can Holding'e el koydu

        TMSF Can Holding'e el koydu

        İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Can Holding'e yönelik soruşturma başlatıldı. 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu şirketler TMSF'ye devrildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 08:14 Güncelleme: 11.09.2025 - 08:17
        TMSF Can Holding'e el koydu
        İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturmada suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık, kara para aklama suçlarından 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık, kara para aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

        Soruşturma kapsamında ise Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu bazı şirketlere el konuldu.

