Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 4 binden fazla sanatçı İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddetti

        Oscar’lı oyunculardan İsrail boykotu: 4 binden fazla imza toplandı

        Dünyaca ünlü oyuncu, yönetmen ve film yapımcılarının, İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettiklerini bildirdikleri ortak metin, her geçen gün daha fazla kişi tarafından imzalanıyor. İmza sayısı; 4 bini geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 17:34 Güncelleme: 11.09.2025 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        O da imzaladı: Boykot büyüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aralarında Oscar, BAFTA, Emmy ve Cannes ödüllü isimlerin de bulunduğu dünyaca ünlü oyuncu, yönetmen ve film yapımcılarının Filistin halkına karşı soykırım ve apartheid (ırk ayrımcılığı) suçlarına karışmış İsrailli film kurumlarıyla (festivaller, sinemalar, yayıncılar ve yapım şirketleri dâhil) çalışmayı reddettiklerini bildirdikleri ortak metin, 4 binden fazla kişi tarafından imzalandı.

        8 Eylül'de yayımlandığında ünlü oyuncular; Olivia Colman, Mark Ruffalo, Riz Ahmed, Tilda Swinton, Javier Bardem ve Susan Sarandon ile yönetmenler Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay ve Adam McKay gibi isimler dâhil 1.300'den fazla kişi tarafından imzalandığı açıklanan metne gösterilen destek, kısa sürede 4 bin imzayı aştı.

        Javier Bardem
        Javier Bardem
        REKLAM

        Aralarında Joaquin Phoenix, Emma D'Arcy, Eric Andre, Rooney Mara, Guy Pearce, Andrew Garfield, Emma Stone ve Elliot Page gibi ünlü isimlerin bulunduğu çok sayıda kişi de bu ortak metne imza atarak İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettiklerini beyan etti.

        "SUÇ ORTAKLIĞI YAPMAMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ"

        Film yapımcıları, oyuncular, film endüstrisi çalışanları ve kurumların, sinemanın algıları şekillendirme gücünün farkında oldukları belirtilen metinde; “Birçok hükümetin Gazze’deki katliamı desteklediği bu acil kriz anında, acımasız dehşete suç ortaklığı yapmamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” ifadesi kullanılmıştı.

        Mark Ruffalo
        Mark Ruffalo

        Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in Filistinlilere yönelik işgalinin ve apartheid uygulamasının hukuka aykırı olduğuna hükmettiği hatırlatılan metinde tüm insanlar için eşitlik, adalet ve özgürlüğü savunmanın, görmezden gelinemeyecek derin ahlaki bir görev olduğu vurgulanmıştı.

        "Aynı şekilde, Filistin halkına yapılan zulme karşı da şimdi sesimizi yükseltmeliyiz" ifadesinin yer aldığı metinde, Filistinli sinemacıların, uluslararası film endüstrisine sessizliğini bozmaya, Filistinlilerin uğradığı insanlık dışı muameleyi ve ırkçılığı reddetmeye çağırdığına işaret edilmişti.

        Rooney Mara
        Rooney Mara

        Aralarında Oscar, BAFTA, Emmy ve Cannes ödüllü isimlerin bulunduğu oyuncu ve yönetmenlerin yanı sıra sinematograflar, editörler ve sinema programcılarının da imza attığı ortak metinde, şu ifadelere yer verilmişti: Apartheid Güney Afrika'da filmlerini göstermeyi reddeden 'Filmmakers United Against Apartheid'dan ilham alarak, Filistin halkına karşı soykırım ve apartheid rejiminde rol alan İsrailli film kurumları (festivaller, sinemalar, yayıncılar ve yapım şirketleri dahil) ile çalışmayacağımızı, bu kurumların etkinliklerine katılmayacağımızı ve filmlerini göstermeyeceğimizi taahhüt ediyoruz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Joaquin Phoenix
        #israil
        #Javier Bardem
        #Filistin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        Andre Onana, Trabzonspor için geldi!
        Andre Onana, Trabzonspor için geldi!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde silahlı saldırı!
        Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde silahlı saldırı!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor