Aralarında Oscar, BAFTA, Emmy ve Cannes ödüllü isimlerin de bulunduğu dünyaca ünlü oyuncu, yönetmen ve film yapımcılarının Filistin halkına karşı soykırım ve apartheid (ırk ayrımcılığı) suçlarına karışmış İsrailli film kurumlarıyla (festivaller, sinemalar, yayıncılar ve yapım şirketleri dâhil) çalışmayı reddettiklerini bildirdikleri ortak metin, 4 binden fazla kişi tarafından imzalandı.

8 Eylül'de yayımlandığında ünlü oyuncular; Olivia Colman, Mark Ruffalo, Riz Ahmed, Tilda Swinton, Javier Bardem ve Susan Sarandon ile yönetmenler Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay ve Adam McKay gibi isimler dâhil 1.300'den fazla kişi tarafından imzalandığı açıklanan metne gösterilen destek, kısa sürede 4 bin imzayı aştı.

Javier Bardem

Aralarında Joaquin Phoenix, Emma D'Arcy, Eric Andre, Rooney Mara, Guy Pearce, Andrew Garfield, Emma Stone ve Elliot Page gibi ünlü isimlerin bulunduğu çok sayıda kişi de bu ortak metne imza atarak İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettiklerini beyan etti.

"SUÇ ORTAKLIĞI YAPMAMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ"

Film yapımcıları, oyuncular, film endüstrisi çalışanları ve kurumların, sinemanın algıları şekillendirme gücünün farkında oldukları belirtilen metinde; “Birçok hükümetin Gazze’deki katliamı desteklediği bu acil kriz anında, acımasız dehşete suç ortaklığı yapmamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” ifadesi kullanılmıştı.