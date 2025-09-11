Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail basını sürgün planını yazdı | Dış Haberler

        İsrail basını sürgün planını yazdı

        İsrail basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gönüllü göç adı altında Gazze halkını başka ülkelere sürgün etme planına dair görüşmeler yürüttüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 18:31 Güncelleme: 11.09.2025 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail basını sürgün planını yazdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun üst düzey kurmaylarıyla "gönüllü göç" adı altında Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edilmesi planını görüştüğü bildirildi.

        Yerel basında çıkan haberde, Netanyahu başkanlığında yapılan toplantıda, Gazze'deki Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün edilmesine yönelik planın görüşüldüğü belirtildi.

        Toplantı kapsamında Filistinlilerin gelecek ay başından itibaren Gazze'den ayrılmasına izin verilmesine yönelik planın ele alındığı ifade edildi.

        Güvenlik yetkililerinin toplantıda, Filistinlilerin gelecek aydan itibaren hava ve kara yoluyla "gönüllü göç" adı altında Gazze'den gönderilmesine ilişkin bir plan sunduğu kaydedildi.

        REKLAM

        Adı açıklanmayan güvenlik yetkilileri, İsrail'in Gazze'den sürgün edilecek Filistinlilerin gönderilmesi için bazı Afrika ülkeleriyle görüştüğü ancak şu ana kadar herhangi bir anlaşmaya varılmadığı aktarıldı.

        İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nin sürgün planı kapsamında Netanyahu'nun üst düzey isimlerle toplantı yaptığı yönündeki habere ilişkin değerlendirmede bulunmadığı belirtildi.

        Tel Aviv yönetimi, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı altında tuttuğu ve kıtlığa mahkum ettiği Gazze'deki 2,3 milyon Filistinliyi "gönüllü göç" adı altında topraklarından sürgün etmeyi planlıyor.

        Son olarak Netanyahu, bu ay başında Telegram'daki "Abu Ali Express" kanalına verdiği röportajda "Gazze'den ayrılmak her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

        Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorla göç ettirilmesine karşı Mısır'ın güçlü muhalefetine işaret eden Netanyahu,"Gazze'nin yeniden inşası için farklı planlar var ancak nüfusun yarısı Gazze'den çıkmak istiyor. Bu toplu bir sürgün değil." iddiasında bulunmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        O da imzaladı: Boykot büyüyor
        O da imzaladı: Boykot büyüyor
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        Andre Onana, Trabzonspor için geldi!
        Andre Onana, Trabzonspor için geldi!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor