Erin Ataman: Yunanistan'la benzer özelliklere sahibiz!

"MAÇIN İÇİNDE OLAN TÜRK TARAFTARI BEKLİYORUM"

Karşılaşmada taraftar desteğinin önemine de dikkati çeken Ergin Ataman, şu görüşleri paylaştı:

"Tarihi bir yarı final. Türkiye'deki heyecan ve sizlerin heyecanı takıma da yansıyor ve bir rahatlık yaratabiliyor. Oyunculara bunun bizi tatmin etmemesi gerektiğini, buraya madalya için geldiğimizi ve tek hedefimizin şampiyonluk olduğunu söyledim. Sahada 2 kaliteli kadro mücadele edecek. Saha dışında da hangi tarafın daha çok oyunun içinde olacağını göreceğiz. Taraftarlarımızın sürekli olarak destek vermesini bekliyorum. İyi ama daha çok seyreden bir taraftar topluluğumuz var. Yarın maçın içinde olan bir Türk taraftarı bekliyorum."