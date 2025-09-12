Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Aksaray'da annesi, kardeşi ve komşusunu vuran şüpheli, intihara kalkıştı | Son dakika haberleri

        Aksaray'da annesi, kardeşi ve komşusunu vuran şüpheli, intihara kalkıştı

        Aksaray'da bir kişi, tartıştığı komşusunu silahla vurdu. Daha sonra evine dönen şüpheli, burada kendi annesini ve kardeşini de başlarından vurarak ağır yaralayıp, intihar girişiminde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 01:33 Güncelleme: 12.09.2025 - 01:34
        Annesi, kardeşi ve komşusunu vuran şüpheli, intihara kalkıştı
        Aksaray'ın Hassas Mahallesi'nde aynı sokakta oturan Ömer Can Tan (19) ile komşusu Kuddusi Altıparmak (26) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer Can Tan silahla komşusuna ateş edip kaçtı.

        EVDE ANNESİ, KARDEŞİ VE KENDİSİNİ VURDU

        AA'nın haberine göre; eve gelen Ömer Can, annesi Medine Tan (41) ve kardeşi Umut Tan'ı (9) da başından vurarak aynı silahla kendisine ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        DURUMLARI KRİTİK

        Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ömer Can, anne Medine ve kardeşi Umut'un durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis kolundan yaralanan Kuddusi Altıparmak'ı tedavisinin ardından gözaltına aldı.

        Görgü tanığı komşu Ahmet Acar, gazetecilere, balkonda oturduğu sırada silah sesleri duyduğunu söyledi. Ömer'in çok efendi biri olduğunu ve bunu yaptığına hala inanamadığını belirten Acar, hemen polise ve sağlık görevlilerine haber ettiklerini belirtti.

        #Aksaray
        #haberler
        #Son dakika haberler
