Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul | Meteoroloji saat verdi! 3 bölgede sağanak yağış | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak bekleniyor. Rüzgar; Marmara, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'de kuvvetli esecek. Sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde olacak. İşte illerimizde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2025 - 07:00 Güncelleme: 13.09.2025 - 07:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bolu, Edirne, Sakarya, Kocaeli, Çankırı, Ankara, Eskişehir’in güney ve doğusu, Afyonkarahisar’ın doğusu, Konya’nın kuzeybatısı, İstanbul’un kuzeyi ile Kastamonu ve Kırklareli kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        3 BÖLGEDE KUVVETLİ RÜZGAR VAR

        Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        REKLAM

        SICAKLIK NORMALİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığının, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 28, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 28, Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR: 33, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 28, Az bulutlu ve açık

        ÇANAKKALE: 30, Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE: 32, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 27, Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 29, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        REKLAM

        DENİZLİ: 35, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 35, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 36, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık

        BURDUR: 33, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 33, Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI: 28, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 26, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA: 29, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BOLU: 27, Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK: 26, Az bulutlu ve açık

        SİNOP: 29, Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        REKLAM

        AMASYA: 27, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 27, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE: 27, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN: 22, Az bulutlu ve açık

        ERZURUM: 24, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: 23, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 30, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 25, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 35, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 35, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 32, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 33, Az bulutlu ve açık

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz!
        12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz!
        24 yıl sonra gelen final!
        24 yıl sonra gelen final!
        Kız arkadaşı ve kardeşini öldürüp, intihar etti
        Kız arkadaşı ve kardeşini öldürüp, intihar etti
        Bakan Fidan: İsrail zayıf komşular görmek istiyor
        Bakan Fidan: İsrail zayıf komşular görmek istiyor
        Eski eşini eşarbıyla boğdu
        Eski eşini eşarbıyla boğdu
        İşte CHP kararının gerekçesi
        İşte CHP kararının gerekçesi
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NATO'nun yeni misyonu: Doğu Nöbeti
        NATO'nun yeni misyonu: Doğu Nöbeti
        Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri
        Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı