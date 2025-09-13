Stellantis yönetiminden Tofaş'a ziyaret

Kısa süre önce Stellantis ile “K9” modelinin hafif ticari araç ve combi versiyonlarının çoklu enerji platformlarında üretimine yönelik stratejik bir anlaşmaya imza atan Tofaş, Stellantis yönetimini Türkiye'de ağırladı.

Bu kapsamda aralarında Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, Stellantis CEO’su Antonio Filosa, Stellantis Orta Doğu ve Afrika COO’su Samir Cherfan’ın olduğu Stellantis üst yönetimi, Tofaş’ın Bursa Fabrikası’nı ziyaret etti.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding CEO’su ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün ve Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Stellantis yönetimi fabrikada kapsamlı incelemelerde bulunarak üretim süreçlerini takip etti.

Stellantis üst yönetimini Tofaş’ta ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, "57 sene evvel, Fiat Yönetim Kurulu Başkanı Giovanni Agnelli ile başlayan iş birliği, bugün Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Tofaş’ı yaratmıştı. Ne mutlu ki, bugün Agnelli ailesinin üçüncü kuşak temsilcisi ve Stellantis’in Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann ile birlikteyiz. Yarım asrı aşkın süredir karşılıklı anlayış ve güvenle devam eden güçlü ortaklığımız için kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

'YENİ DÖNEM, TÜRKİYE'YE GÜVENİMİZİN GÖSTERGESİDİR'

Ziyarette değerlendirmelerde bulunan Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, "Tofaş, sadece endüstriyel mükemmelliği değil, aynı zamanda nesiller boyunca inşa edilen bir ortaklığın gücünü de temsil ediyor. 57 yıl önce, büyükbabam Giovanni Agnelli bu iş birliğinin temellerini attı. Bugün, birlikte ne kadar yol kat ettiğimizi görmekten gurur duyuyorum. Bu yılın başlarında Stellantis Türkiye ve Tofaş'ın entegrasyonuyla başlayan yeni dönem, bu ortaklığa ve Türkiye'nin stratejik rolüne olan güvenimizin güçlü bir göstergesidir" dedi.

Koç Holding CEO’su ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çakıroğlu da, "Stellantis’in Türkiye’deki tüm faaliyetlerinin Tofaş tarafından yönetilmesi, Tofaş için dönüm noktasıdır. Tofaş önümüzdeki dönemde büyümeye devam edecek, başarı çıtasını daha da yukarıya taşıyacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

'TOFAŞ'A YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Ziyaret vesilesiyle sadece yeni bir modelin doğuşunu değil, aynı zamanda birlik, beraberlik, tutku ve mükemmelliğin gücünü kutladıklarını vurgulayan Stellantis CEO’su Antonio Filosa ise, "Tofaş her zaman endüstriyel gücün bir simgesi olmuştur. Şirket, şimdi her zamankinden daha fazla, Stellantis için önde gelen üretim ve ar-ge merkezlerinden birisi konumunda. Bu fabrika ve bu değerli ekip bizim geleceğimizi ileriye taşıyor. Türkiye operasyonlarımızın yılın ilk yarısında başarıyla entegre olması, Tofaş'a olan güvenimizi ve Türkiye'nin potansiyeline olan inancımızı yansıtıyor. Stellantis olarak, Tofaş'a inanıyor ve gelecekte yatırım yapmaya devam etmeyi planlıyoruz" dedi.