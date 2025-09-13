Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.372,04 %-0,10
        DOLAR 41,3560 %0,07
        EURO 48,5860 %0,02
        GRAM ALTIN 4.845,64 %0,36
        FAİZ 40,66 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 56,14 %1,62
        BITCOIN 115.861,00 %-0,34
        GBP/TRY 56,1267 %-0,06
        EUR/USD 1,1734 %0,00
        BRENT 66,99 %0,93
        ÇEYREK ALTIN 7.922,63 %0,36
        Haberler Ekonomi Otomobil Stellantis yönetiminden Tofaş'a ziyaret - Otomobil Haberleri

        Stellantis yönetiminden Tofaş'ın Bursa fabrikasına ziyaret

        Tofaş, hafif ticari araç üretim anlaşmasının imzalanmasının ardından Stellantis'in üst yönetimini Bursa fabrikasında ağırladı. Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, Stellantis CEO'su Antonio Filosa, Stellantis Orta Doğu ve Afrika COO'su Samir Cherfan Tofaş'ın Bursa Fabrikası'nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, "Stellantis Türkiye ve Tofaş'ın entegrasyonuyla başlayan yeni dönem, Türkiye'nin stratejik rolüne olan güvenimizin güçlü bir göstergesidir" dedi. Stellantis CEO'su Antonio Filosa da, "Stellantis olarak, Tofaş'a inanıyor ve gelecekte yatırım yapmaya devam etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı

        Giriş: 13.09.2025 - 10:53 Güncelleme: 13.09.2025 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Stellantis yönetiminden Tofaş'a ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kısa süre önce Stellantis ile “K9” modelinin hafif ticari araç ve combi versiyonlarının çoklu enerji platformlarında üretimine yönelik stratejik bir anlaşmaya imza atan Tofaş, Stellantis yönetimini Türkiye'de ağırladı.

        Doblo yeniden Bursa'da üretilecek
        Doblo yeniden Bursa'da üretilecek

        Bu kapsamda aralarında Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, Stellantis CEO’su Antonio Filosa, Stellantis Orta Doğu ve Afrika COO’su Samir Cherfan’ın olduğu Stellantis üst yönetimi, Tofaş’ın Bursa Fabrikası’nı ziyaret etti.

        Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding CEO’su ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün ve Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Stellantis yönetimi fabrikada kapsamlı incelemelerde bulunarak üretim süreçlerini takip etti.

        REKLAM

        Stellantis üst yönetimini Tofaş’ta ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, "57 sene evvel, Fiat Yönetim Kurulu Başkanı Giovanni Agnelli ile başlayan iş birliği, bugün Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Tofaş’ı yaratmıştı. Ne mutlu ki, bugün Agnelli ailesinin üçüncü kuşak temsilcisi ve Stellantis’in Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann ile birlikteyiz. Yarım asrı aşkın süredir karşılıklı anlayış ve güvenle devam eden güçlü ortaklığımız için kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

        'YENİ DÖNEM, TÜRKİYE'YE GÜVENİMİZİN GÖSTERGESİDİR'

        Ziyarette değerlendirmelerde bulunan Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, "Tofaş, sadece endüstriyel mükemmelliği değil, aynı zamanda nesiller boyunca inşa edilen bir ortaklığın gücünü de temsil ediyor. 57 yıl önce, büyükbabam Giovanni Agnelli bu iş birliğinin temellerini attı. Bugün, birlikte ne kadar yol kat ettiğimizi görmekten gurur duyuyorum. Bu yılın başlarında Stellantis Türkiye ve Tofaş'ın entegrasyonuyla başlayan yeni dönem, bu ortaklığa ve Türkiye'nin stratejik rolüne olan güvenimizin güçlü bir göstergesidir" dedi.

        Koç Holding CEO’su ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çakıroğlu da, "Stellantis’in Türkiye’deki tüm faaliyetlerinin Tofaş tarafından yönetilmesi, Tofaş için dönüm noktasıdır. Tofaş önümüzdeki dönemde büyümeye devam edecek, başarı çıtasını daha da yukarıya taşıyacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

        'TOFAŞ'A YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

        Ziyaret vesilesiyle sadece yeni bir modelin doğuşunu değil, aynı zamanda birlik, beraberlik, tutku ve mükemmelliğin gücünü kutladıklarını vurgulayan Stellantis CEO’su Antonio Filosa ise, "Tofaş her zaman endüstriyel gücün bir simgesi olmuştur. Şirket, şimdi her zamankinden daha fazla, Stellantis için önde gelen üretim ve ar-ge merkezlerinden birisi konumunda. Bu fabrika ve bu değerli ekip bizim geleceğimizi ileriye taşıyor. Türkiye operasyonlarımızın yılın ilk yarısında başarıyla entegre olması, Tofaş'a olan güvenimizi ve Türkiye'nin potansiyeline olan inancımızı yansıtıyor. Stellantis olarak, Tofaş'a inanıyor ve gelecekte yatırım yapmaya devam etmeyi planlıyoruz" dedi.

        Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu da, "Tofaş ve Stellantis Türkiye birleşmesi, tarihimizde bir kilometre taşı. Türkiye pazarının iki büyük oyuncusu bir arada, artık çok daha güçlüyüz. Yeni yapı ile başta müşterilerimiz olmak üzere, tüm paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmayı hedefliyoruz demiştik. Kalite göstergelerimiz de ilk aydan itibaren hedeflerimize uygun olarak gerçekleşiyor ve en ön grupta yer alıyor.Bugün itibarıyla fabrikamız Stellantis fabrikaları arasında ilk 3’te, boya atölyemiz ilk sırada yer alırken, kalite göstergelerimiz ise Stellantis içerisinde lider konumda olduğumuza işaret ediyor" diye konuştu.

        256 MİLYON EURO YATIRIM YAPILACAK

        Tofaş ve Stellantis arasında önceki hafta imzalanan anlaşma kapsamında, 256 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçirilecek “K9” projesinin, demonte araçlar (CKD) dahil, yıllık 150 bin adetlik üretim kapasitesiyle, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde üretime başlaması planlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg'un yeni modeli T10F hediye edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg'un yeni modeli T10F hediye edildi
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        Part time çalışanın borçlanma hakkı
        Part time çalışanın borçlanma hakkı
        12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz!
        12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz!
        24 yıl sonra gelen final!
        24 yıl sonra gelen final!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kahreden olay... Bu mutluluk yok artık!
        Kahreden olay... Bu mutluluk yok artık!
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra iyi haber!
        Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra iyi haber!
        Kraliyet skandalları
        Kraliyet skandalları
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri
        Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        Kız arkadaşı ve kardeşini öldürüp, intihar etti
        Kız arkadaşı ve kardeşini öldürüp, intihar etti
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu