        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg'un yeni modeli T10F hediye edildi - Otomobil Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg'un yeni modeli T10F hediye edildi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Togg'un yeni modeli T10F hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni TF10 ile test sürüşü yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 10:38 Güncelleme: 13.09.2025 - 10:41
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg'un yeni modeli T10F hediye edildi
        TOGG Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a otomobili Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisinde teslim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, plakasına Cumhurbaşkanlığı forsu takılan Togg'un mavi renkli yeni modeliyle test sürüşü yaparken, araç hakkında bilgi aldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Togg'un yeni satışa çıkan modeli T10F hediye edildi. TOGG Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a otomobili Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisinde teslim etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, plakasına Cumhurbaşkanlığı forsu takılan Togg'un mavi renkli yeni modeliyle test sürüşü yaparken, araç hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a test sürüşünün ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından hediye verildi.

