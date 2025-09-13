HT Gastro
Stil

Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri

Sonbaharda modada tek kural var: Abartı! Sabahlık paltolar, devasa puantiyeler, sivri burunlu çizmeler ve düzensiz inciler… İşte New York ve Paris'teki podyumlardan gardroplara uzanan sonbahar modası!

Giriş: 13.09.2025 - 00:47 Güncelleme: 13.09.2025 - 00:47
Bilge Tunçer
Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri

Yazın üç ayını tatil beldelerinde geçirenlerin “sıcak hava sevdası”nın aksine, ben her zaman sonbaharı savunacağım! Çünkü sonbahar, ne yaz kadar terletir ne de kış kadar üşütür. Klimalara ya da yelpazelere bağımlı yaşamaz, toplu taşımalarda “nefessiz” kalmazsınız. Hayat kaliteniz bir tık daha yükselir.

Moda dünyasına gelince… Temmuz sıcağında “ne giysem fazla” derdi, ocak ayının dondurucu soğuğunda ise “ne giysem yetmiyor” telaşı yaşarsınız. Ama sonbaharda işler değişir. Tişörtün ya da gömleğin üzerine ister hırka giyersiniz, ister deri ceket, ister trençkot! Katmanlı giyimle hem özgürlük kazanır hem de çok daha orijinal görünebilirsiniz.

Üstelik sonbahar trendleri aslında zaten tanıdığınız ve sevdiğiniz parçalardan oluşuyor. Hatta çoğunu gardırobunuzun bir köşesinde bulmanız bile mümkün. Ama bu kez klasik parçalar alışılmışın biraz dışına çıkıyor.

Mesela, Galler Prensesi Kate Middleton’da görmeye alıştığımız puantiyeler bu defa devasa boyutlarda, çizgi film tadında ve rengârenk. Deri ceketler ufacık, minnacık! Büyükanne incileri kusursuz değil; bilerek düzensiz şekillerde dizilmiş. Desen karıştırma ise yepyeni bir seviyeye taşınıyor. Ne kadar kaotik, o kadar eğlenceli!

Peki bu trendleri kim belirliyor? New York’tan Paris’e kadar tüm defileler, gardıropları, mağazaları ve sosyal medyayı etkisi altına alacak eğilimlerin belirleyicisi. Bazıları önceki sezonların devamı, bazılarıysa yepyeni bir sürpriz. İşte giyimden ayakkabıya, çantadan mücevhere kadar bu sonbaharda öne çıkan her şey…

SABAHLIKTAN PALTO, SUNİ KÜRKLER, FARKLI DESENLER…

Bu sezon hazır giyim trendleri tamamen ‘drama’ peşinde. Pratiklik mi? Bir kenara bırakın. Zira İtalyan modaevi Valentino, sabahlıkları palto gibi sundu. Miu Miu ise kombinezona çok benzeyen slip elbiseleri akşam yemeği şıklığına taşıdı. Karantina döneminde dolapları eşofman ve taytlarla dolduralı çok oldu ama rahatlık trendi hâlâ devam ediyor! Sadece bu kez çok daha şatafatlı.

Ayrıca sıcak tutacak parçalar da öne çıkıyor Suni kürk sadece montlarda değil, dikkat çekici atkılarda ve hatta büstiyerlerde karşımıza çıkıyor. Bu trend, kat kat dokularla kombinlere derinlik ve hareket katıyor. Bir diğer eğlenceli akım ise desenlerin kaotik şekilde karıştırılması. Ekose, çizgi, çiçek hepsi bir arada ve bu desenler birbirleriyle savaş halinde değil.

SİVRİ BURUNLU AYAKKABILAR DA DOLGU TOPUKLAR DA MODA

Bu sonbaharın ayakkabı kuralı basit: Göze çarp! Abartılı sivri burunlar, ince siluetler, gotik dokunuşlar... Hepsi aynı sahnede. ‘Oxford’lar ve Mary Jane’ler ise acı kahve, bordo, orman yeşili gibi renklerle ciddileşiyor. Daha eğlenceli bir ruh hâlindeyseniz, yazın popüler olan ince tabanlı spor ayakkabılar sonbahar/kışa da taşınıyor.

Ve sivri burunlu çizmeler sadece kostümlü partilere özel değil. Gucci, Lanvin, McQueen ve Dior bu trendi uzun süre sahnede tutacak gibi görünüyor. Buna karşılık salaş, yumuşak görünümlü deri çizmeler ‘indie’ konser ruhunu çağırıyor. Ayrıca ben ne kadar karşı olsam da bir şekilde dolgu topuklar da geri döndü. Ama heykelsi ve dikkat çekici malzemelerden yapılmış modellerle.

İDDİALI, BÜYÜK FORMLARDA TAKILAR

Bu sezon kat kat ve zarif zincir kolyeler yerine ‘iddialı, büyük, tuhaf’ formlarda takılar görebiliriz. Zırh gibi duran bileklikler de her yerde olacak. Eski ve ‘antika’ havası veren broşlar neredeyse her kombini tamamlıyor. Kolyeler ise bel hizasına kadar uzanıyor.

Bolca süsleme ile adeta yürürken rüzgâr çanı gibi ses çıkarıyor. Minik halkaların yerini uzun püsküllü küpeler alıyor. İnciler de sahnede ama klasik halleriyle değil, düzensiz, organik, barok formlarla karşımıza çıkıyor.

YAŞANMIŞLIK HİSSİ VEREN ESKİTİLMİŞ ÇANTALAR SAHNEDE!

Bu sezonun sonbahar/kış çantaları ‘yeni ve pırıl pırıl’ görünümü reddediyor. Yerini, yaşanmışlık hissi veren, çizilmiş, eskitilmiş deri çantalar alıyor. Çanta tokaları alışılmadık yerlerde kapanış detayı olarak karşımıza çıkıyor.

Maksimalistler için desen karışımları çantalarda da öne çıkıyor: Leopar, ekose, çizgi, çiçek bir arada neden olmasın… Suni kürkten yapılmış, tavşan şekilli çantalar ya da evcil hayvan gibi görünen tüylü modeller de cabası. Daha klasik görünüm arayanlarsa trend olan saplı el çantalarına yönelebilir.

