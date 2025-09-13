Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri

İşte haftanın kültür sanat ajandası

Bu hafta vizyona giren filmler arasında Tehlikeli Bölge öne çıkıyor. Film Büyük Taarruz'un hemen öncesinde uzaylılarla karşılaşan askerleri konu alıyor. İblis Keser, Koyoharu Gotōge tarafından yazılan manga serisi Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Sonsuzluk Kalesi, beyazperdeye aktarıldı. Takip (Relay) filmi dünya çapında bir arabulucu olan bir adamın hikayesini ele alıyor. Jurassic World: Yeniden Doğuş (Jurassic World Rebirth), Oyuncak Hikayesi (Toy Story), Geleceğe Dönüş (Back To The Future), Kara Şövalye Yükseliyor (The Dark Knight Rises) filmleri ise yeniden gösterime giriyor. Mert Fırat ve Binnur Kaya, 19 Eylül'de DasDas'ta sahnelenecek Açık İlişki oyunuyla, evli bir çiftin çatırdayan ilişkisini sahneliyor. Eugène Ionesco'nun kaleminden çıkan, Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer'in oynadığı Kel Diva, 15 Eylül'de Zorlu PSM'de. Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da yer aldığı The Dogs, 16-17-18 Eylül'de Paribu Art'ta. Bu hafta dolu dolu bir konser programı bizleri bekliyor. 5. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, 14 Eylül'de Süreyya Operası'nda Stockholm Syndrome Ensemble ile jonglör Jay Gilligan'ı ağırlayacak. Indie rock şarkılarıyla Franz Ferdinand, 13 Eylül'de JJ Arena Ataşehir'e geliyor! The Godfather, Nino Rota'nın Oscar adayı müzikleri eşliğinde, dev perdede ve 65 kişilik canlı senfoni orkestrasıyla 14 Eylül'de Harbiye Açıkhava'da hayat buluyor. Modern hitleri 1920-70'lerin caz, swing, soul ve doo-wop tarzında yorumlayan Postmodern Jukebox da 15 Eylül'de Harbiye'de... Ara Güler Müzesi'nin Robert Capa'nın Türkiye'de bugüne dek yapılmış en geniş kapsamlı seçkisinden oluşan Robert Capa | Gerçek En İyi Fotoğraftır isimli yeni sergisi 12 Eylül'de açıldı. İran asıllı, Almanya doğumlu sanatçı Bettina Pousttchi'nin Dikey Otoyollar V02 adlı heykeli, İstanbul Modern'in önünde yerini aldı. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer'e değerlendirdi.