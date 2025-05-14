Müziğin 'Alt-Girl'leri dolu dizgin geliyor

Kıyafetleriyle de alternatifi yakalıyor 'Alt-Girl'ler. Geçen yılın ağır kıyafetlerle yakalanan seksiliği, bu yıl sanki başka bir yöne evriliyormuş gibi hissettiriyor. 'Alternatif Kızlar'da genel hava, bağcıklı korseler ve ultra mini eteklerden ziyade rahatlık ve sadelik barındıran bir seksapel. Addison Rae, 'Headphones On' şarkısına çektiği klipte parlak mor bir kapüşonlu üst ve kot pantolon giydi. Lorde, Washington Square Park'ta sadece siyah bir sütyen, düğmeli bir gömlek ve haki pantolonla çıktığı konserin görüntülerini klibe dönüştürdü. Haim'in son albüm lansmanı da havalı ve rahat kıyafetlerle farklı hissettirdi. 'Relationships' şarkılarının tekli kapağı için üç kız kardeş havadar atletler, kapriler ve sade ayakkabılar giydi.