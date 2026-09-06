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Teknoloji çok ileri gitti: Kablolar geri geldi!

Dolabın bir köşesinde, yıllardır el değmeden duran o beyaz kabloyu hatırlayın. Bir zamanlar bluetooth kulaklıkların gölgesinde kalmış, hatta biraz demode bulunmuş olabilir. Şimdiyse aynı kablo, yeniden bir stil işaretine dönüşüyor!

Giriş: 06 Eylül 2026 - 11:08 Güncelleme: 06 Eylül 2026 - 11:13
Yağmur Polat
Haberler Stil Teknoloji çok ileri gitti: Kablolar geri geldi!

Son birkaç sezonda Bella Hadid, Lily-Rose Depp, Zendaya, Harry Styles ve Drake gibi isimlerin kulaklarında görülen kablolu kulaklıklar, artık yalnızca nostaljik bir teknoloji kalıntısı değil. Hailey Bieber ve Kylie Jenner’ın yakın zamanda benzer neon yeşil modellerle ortaya çıkmasıyla birlikte trend yeni bir ivme de kazanmış durumda.

İşin ilginç tarafı, bunun yalnızca "eski olan geri döndü" hikayesi olmaması. Çünkü kablolu kulaklıkların yeniden görünür hale gelmesi, teknolojiden modaya uzanan daha büyük bir değişime işaret ediyor: Her şeyin daha akıllı, daha hızlı ve daha görünmez olması beklenirken bazıları tam tersine daha basit, daha fiziksel ve biraz da kusurlu olanı tercih ediyor.

Görsel kaynak: YouTube

BİR KABLO NEDEN BİRDEN "HAVALI" HALE GELDİ?

Kablolu kulaklığın bugün moda olmasının ilk sırrı, aslında teknolojiyle kurduğu mesafede saklı. Kablosuz kulaklıklar küçüldükçe ve görünmez hale geldikçe kablo, neredeyse bir karşı hareket gibi duruyor. Kulağınızdan aşağı doğru inen beyaz çizgi, aksesuarın saklanmak yerine görünür olmasını sağlıyor.

British Vogue bunu "çok zahmetsiz" ve "umursamaz" bir görüntüyle ilişkilendiriyor; kablolu kulaklık bugün kolayca kombinin bir parçası haline gelebilen bir aksesuar olarak görülüyor. Dahası, kablo bir tür "rahatsız etmeyin" işareti de taşıyor. AirPods kulağa yerleşip neredeyse görünmez olurken, kablolu bir model dışarıdan da fark ediliyor.

Tam da bu nedenle trendin merkezinde yalnızca teknoloji değil, tavır var. Bella Hadid’in yıllardır kablolu kulaklık tercih etmesinin bu estetiği şekillendirmesinin bir nedeni de burada yatıyor. Bu tavır, günümüzün moda dilinde başlı başına bir stile dönüşmüş durumda.

KABLO SADECE KOMBİNİN DEĞİL, MESAJIN DA PARÇASI

Moda açısından bakıldığında mesele yalnızca Y2K estetiği değil. Kablolu kulaklığın görünür olması, dijital hayatın içinde küçük bir sınır da çiziyor.

Bir podcast dinlerken, metroya binerken ya da sokakta yürürken kulakta görünen kablo, bir anlamda "şu anda bununla meşgulüm" diyor. Guardian’a konuşan fotoğrafçı Hannah La Follette Ryan, geri dönüşü dijital yorgunlukla ilişkilendiriyor. Ona göre mesele biraz da her şeyin yeniden şarj edilmesi, güncellenmesi ve yeni bir teknoloji satın alınması fikrinden yorulmak.

Görsel kaynak: AA

NBA SAHALARINDAN MODA SOKAKLARINA

Kablolu kulaklıkların yükselişi yalnızca moda çekimlerinde ya da paparazzi karelerinde de görülmüyor. Sporcular da bu görüntünün önemli taşıyıcılarından biri.

NBA’de oyuncuların maç öncesinde stadyum tünellerinden geçerken oluşturduğu görüntü, uzun zamandır başlı başına bir stil alanına dönüşmüş durumda. Anthony Edwards, Steph Curry, Chris Paul, Russell Westbrook, Kawhi Leonard ve Cooper Flagg gibi oyuncuların kablolu kulaklıklarla görülmesi, aksesuarın basketbol kültüründeki görünürlüğünü artırıyor.

Burada pratik nedenler de devreye giriyor. Lakers oyuncusu Marcus Smart’ın kablosuz modellerle ilgili dile getirdiği sorunlar oldukça tanıdık: Bağlantının kopması, şarjın bitmesi, kulaklığın düşmesi ya da yeniden bağlanmaması. Kablolu model ise teknolojiyi biraz daha az seçenekle sunuyor; ama belki tam da bu yüzden daha az sorun çıkarıyor.

Bu pratiklik ile estetik aynı yerde buluştuğunda trend daha da güçlü hale geliyor.

ASIL MESELE BLUETOOTH’TAN VAZGEÇMEK DEĞİL

Kablolu kulaklıkların yükselişini bir "kablosuzdan vazgeçiş" olarak okumak kolay. Oysa tablo bundan daha karmaşık.

Kablosuz modeller hala gündelik hayatın varsayılan seçeneği. Kablolu kulaklıkların yeniden moda olması, teknolojinin geriye gitmesi anlamına gelmiyor. Tam tersine, insanların aynı anda hem en yeni teknolojiye sahip olup hem de onun estetiğini reddedebilmesi bu trendi ilginç kılıyor.

Hailey Bieber’ın, Bella Hadid’in ya da diğer ünlü isimlerin kulaklarında görülen kablo bu nedenle tek başına bir teknoloji tercihi değil. Bir kıyafete "fazla düşünülmemiş" hissi katıyor; biraz retro, biraz gündelik, biraz da bütün o yeni teknoloji yarışının dışında duran bir görüntü yaratıyor.

Belki de kablolu kulaklığın bugün bu kadar dikkat çekmesinin nedeni tam olarak bu: Bir zamanlar görünmez olması için tasarlanan teknoloji, şimdi özellikle görünür olduğu için değer kazanıyor.

Ve sonbaharda dolabın o saklı köşesinden çıkacak ilk şey belki de yeni bir aksesuar değil, yıllardır kullanılmayı bekleyen eski bir kablo olacak.

Kaynak: Vogue, The Guardian

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