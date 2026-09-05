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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş İlklerin derbisi! Beşiktaş'tan dikkat çeken istatistik

        İlklerin derbisi! Beşiktaş'tan dikkat çeken istatistik

        Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 yenerken, derbide birçok isim ilki yaşadı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, Türkiye'deki ilk derbisinden galibiyetle ayrıldı. Rıdvan Yılmaz kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye gol atarken, Dusan Vlahovic de ilk derbisinde gol sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 22:47 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe'yi Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

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        Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano da bu maçla birlikte Süper Lig'de çıktığı ilk derbiden galip ayrılmayı başardı.

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        Siyah-beyazlıların başında 6'sı Avrupa kupaları, 4'ü ligde olmak üzere 10 maça çıkan İtalyan teknik adam, 8 galibiyet alırken, 2 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

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        RIDVAN YILMAZ İLK KEZ F.BAHÇE'YE GOL ATTI

        Beşiktaş’ın defans oyuncusu Rıdvan Yılmaz, Fenerbahçe karşısında takımının ilk golünü atarken 2 sezon sonra gol sevinci yaşadı.

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        26 yaşındaki oyuncu, en son İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers’ta forma giyerken gol sevinci yaşamıştı.

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        Maçın 38. dakikasında Trossard’ın pasında sol çaprazdan yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçiren Rıdvan, aynı zamanda kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye gol attı.

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        VLAHOVIC İLK DERBİSİNİ BOŞ GEÇMEDİ

        Siyah-beyazlıların golcüsü Dusan Vlahovic, ilk derbi golünü kaydederek ligde iki hafta üst üste gol sevinci yaşadı.

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        Geçtiğimiz hafta iç sahada oynadıkları Çorum FK müsabakasında hat-trick yaparak maça damga vuran Vlahovic, bu sezonki gol sayısını 4’e çıkardı.

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        Sırp yıldız, Türkiye kariyerinde çıktığı ilk derbide fileleri havalandırmayı başardı.

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        BEŞİKTAŞ 1 SEZON SONRA KAZANDI

        Ligde oynanan maçlarda Fenerbahçe'yi deplasmanda en son 2024-2025 sezonunda yenen siyah-beyazlılar, bu galibiyetle bu sevinci 1 yılın ardından tekrar yaşadı.

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        #Fenerbahçe Beşiktaş
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