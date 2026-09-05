İlklerin derbisi! Beşiktaş'tan dikkat çeken istatistik
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 yenerken, derbide birçok isim ilki yaşadı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, Türkiye'deki ilk derbisinden galibiyetle ayrıldı. Rıdvan Yılmaz kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye gol atarken, Dusan Vlahovic de ilk derbisinde gol sevinci yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe'yi Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic'in golleriyle 2-1 mağlup etti.
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano da bu maçla birlikte Süper Lig'de çıktığı ilk derbiden galip ayrılmayı başardı.
Siyah-beyazlıların başında 6'sı Avrupa kupaları, 4'ü ligde olmak üzere 10 maça çıkan İtalyan teknik adam, 8 galibiyet alırken, 2 kez de sahadan mağlup ayrıldı.
RIDVAN YILMAZ İLK KEZ F.BAHÇE'YE GOL ATTI
Beşiktaş’ın defans oyuncusu Rıdvan Yılmaz, Fenerbahçe karşısında takımının ilk golünü atarken 2 sezon sonra gol sevinci yaşadı.
26 yaşındaki oyuncu, en son İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers’ta forma giyerken gol sevinci yaşamıştı.
Maçın 38. dakikasında Trossard’ın pasında sol çaprazdan yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçiren Rıdvan, aynı zamanda kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye gol attı.
VLAHOVIC İLK DERBİSİNİ BOŞ GEÇMEDİ
Siyah-beyazlıların golcüsü Dusan Vlahovic, ilk derbi golünü kaydederek ligde iki hafta üst üste gol sevinci yaşadı.
Geçtiğimiz hafta iç sahada oynadıkları Çorum FK müsabakasında hat-trick yaparak maça damga vuran Vlahovic, bu sezonki gol sayısını 4’e çıkardı.
Sırp yıldız, Türkiye kariyerinde çıktığı ilk derbide fileleri havalandırmayı başardı.