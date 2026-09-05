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        Haberler Gündem Güvenlik Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi bahis trafiğine yönelik soruşturma başlatıldı

        Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi bahis trafiğine yönelik soruşturma başlatıldı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyonda 1.048 gerçek ve tüzel kişiye ait bin 200 banka hesabına el konulduğunu açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada yaklaşık 98 bin yasa dışı bahis bağlantılı internet sitesi tespit edilirken, ilgililer hakkında soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 20:01 Güncelleme:
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        Yasa dışı bahis sitelerine operasyon

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Gürlek, Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesinde yasa dışı bahis sitelerine yönelen para trafiğini kesmek amacıyla yürütülen operasyonda önemli bulgulara ulaşıldığını açıkladı.

        98 BİN YASA DIŞI BAHİS SİTESİ TESPİT EDİLDİ

        Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü incelemeler sonucunda 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi, bin 200 IBAN ve yasa dışı bahis bağlantılı yaklaşık 98 bin internet sitesinin tespit edildiğini bildirdi.

        BİN 200 BANKA HESABINA EL KONULDU

        Yaklaşık 98 bin internet sitesine erişimin engellenmesi yönünde adli karar alındığını aktaran Gürlek, yasa dışı bahis faaliyetlerinde ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı değerlendirilen 1.048 gerçek ve tüzel kişiye ait bin 200 banka hesabına el konulduğunu açıkladı.

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        Bakan Gürlek, ilgililer hakkında 7258 sayılı Kanun’a muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldığını ifade etti.

        "YASA DIŞI BAHİS AĞLARINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

        Operasyonu gerçekleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve görev alan tüm kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, yasa dışı bahis ağları ve suç gelirleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

        Gürlek, sporun heyecanını yasa dışı kazanca dönüştürmeye çalışanlara izin verilmeyeceğini belirtti.

        ERİŞİME ENGELLENEN SİTELER

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        98 BİN SİTEYE ERİŞİM ENGELİ KARARI

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin finansal sistem içerisindeki hareketliliğinin tespit edilmesine yönelik kapsamlı operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonun, 5 Eylül 2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesinde yasa dışı bahis sitelerine yönelen yüksek hacimli para trafiğinin kesilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

        Çalışmalar kapsamında 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi, finansal aracılıkta kullanılan 1.200 IBAN ve yasa dışı bahis bağlantılı yaklaşık 98 bin internet sitesi tespit edildi.

        Tespit edilen yaklaşık 98 bin internet sitesi hakkında erişimin engellenmesine yönelik adli karar alınırken, yasa dışı bahis faaliyetlerinde ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı belirlenen 1.048 gerçek ve tüzel kişiye ait 1.200 banka hesabına el konuldu.

        Şüpheliler hakkında 7258 sayılı Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ağlarının dijital ve finansal altyapısının ortaya çıkarılması, suç gelirlerinin dolaşımının engellenmesi ve bağlantılı kişi ile yapıların tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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