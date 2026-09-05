Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi bahis trafiğine yönelik soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Gürlek, Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesinde yasa dışı bahis sitelerine yönelen para trafiğini kesmek amacıyla yürütülen operasyonda önemli bulgulara ulaşıldığını açıkladı.

YASA DIŞI BAHİS VE SUÇ GELİRLERİNE GEÇİT YOK!



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde; yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.



Bu kapsamda, Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesi yasa dışı bahis sitelerine yönelen para… pic.twitter.com/1yeW3ctNcl — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 5, 2026

98 BİN YASA DIŞI BAHİS SİTESİ TESPİT EDİLDİ

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

REKLAM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü incelemeler sonucunda 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi, bin 200 IBAN ve yasa dışı bahis bağlantılı yaklaşık 98 bin internet sitesinin tespit edildiğini bildirdi.

BİN 200 BANKA HESABINA EL KONULDU

Yaklaşık 98 bin internet sitesine erişimin engellenmesi yönünde adli karar alındığını aktaran Gürlek, yasa dışı bahis faaliyetlerinde ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı değerlendirilen 1.048 gerçek ve tüzel kişiye ait bin 200 banka hesabına el konulduğunu açıkladı.

REKLAM

Bakan Gürlek, ilgililer hakkında 7258 sayılı Kanun’a muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldığını ifade etti.

"YASA DIŞI BAHİS AĞLARINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Operasyonu gerçekleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve görev alan tüm kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, yasa dışı bahis ağları ve suç gelirleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Gürlek, sporun heyecanını yasa dışı kazanca dönüştürmeye çalışanlara izin verilmeyeceğini belirtti.

ERİŞİME ENGELLENEN SİTELER 5stakes, Abebet, Acarbet, Ajaxbet, Amkbet, Anabahis, Anadolucasino, animabet, Antikbet, Aresbet, artemiscasino, asibahis, aslanbet, atekbet, atombet, Aztek, B1bahis, Bahiks, Bahiscasino, Bahiscom, bahisdeyiz, Bahislion, Bahisnow, bahissende, Balbet, bankagibi, bankobet, Batumslot, Baymavi, Baywin, Beinwon, Bekabet, Betandyou, Betano, Betasus, Betbaba, betbalina, betbeymen, Betbon, Betboo, betcik, Betebet, Betelli, Betewin, Betgar, Betgaranti, Betgross, Betine, Betist, Betitor, Betium, Betivo, Betjanti, Betkolik, Betkom, Betkong, betkorner, betlayla, Betlike, Betlist, betloria, Betmani, Betmarino, Betmatik, betofsayt, Betonred, Betorbet, Betorder, Betorspin, Betpark, Betpas, Betper, betpro, Betra, Betrupi, Bets10, Betsat, Betsin, Betticket, Betturkey, Betvole, Betwild, Betwoon, Betzula, Bewins, Beyazcasino, beygirbet, Biabet, Bircasino, Blackxbet, Bonibon, Bonisa, bovbet, Bycasino, cafex, Casher, cashwin, casicosita, casilot, casineon, casinobest, casinofelit, casinofast, casinogold, casinolevant, Casinomaxi, Casinometropol, Casinosezar, Casinovale, Casinowon, casipot, casitap, Casiwin, Cazinom, Celtabet, Cocobet, Cratosroyal, Cratosslot, Cratossporting, Cryptobet, çarkbet, Damabet, ddbet, Dedebet, dilbet, Dinamobet, Discountcasino, Diyarbet, dodobet, dublebet, Egebet, elitwin, Emiratesbet, Enbet, eypbet, Exonbet, F1casino, Famecasino, fanatikbet, Festwin, Fiksturbet, Fixbet, galacasino, galyabet, Gameofbet, Gettobet, Gizabet, Globalbahis, Gobahis, Goldenbahis, grandchamadabet, Grandoperabet, grandpashabet, Grandsapphirebet, grandx, guccibahis, hadiwin, haydicasino, hellocasino, Heypek, Herkulbet, Hiltonbet, Hipercasino, holeybet, Hovarda, hugobet, huqqabet, Ilbet, Istanbulcasino, idealbahis, ikimisli, Jestbahis, Jetbahis, Jojobet, jojova, Joybet, kazan365, keybahis, Kingroyal, Klasbahis, Kolaybet, Kralbet, kuponbet, Leograndbet, Lidyabet, Ligobet, Livcasino, Lordcasino, Lordpalace, Lotobet, luxbet, Luxor, macacasino, Madridbet, Maltbet, Mariobet, Markaj, marsbahis, Masterbetting, Matadorbet, Mavibet, Maximcasino, Maxwin, Meritking, meritpremium, Meritqueen, mgmbahis, Milan, Milanobet, Millibahis, minorx, Misliwin, Mobilbahis, mobilcasino, Modelbahis, Monobahis, Multiwin, Napolibet, Nesinecasino, Netbahis, netflixcasino, Ngsbahis, nimacasino, Nisanbet, Onwin, ossebet, Otobet, Ottobet, Palacebet, Palazzobet, Parmabet, Pashagaming, Playbet, Poliwin, Pradabet, presnbet, Privebet, Pusulabet, QCasino, Radissonbet, Ramadabet, RaxCasino, Raykobet, Reiscasino, Rekabet, Restbet, Rexbet, robinbet, Robobet, Roketbet, Romabet, Ronabet, Royalbet, Safirbet, Sahabet, Savoybetting, Sekabet, Setrabet, Sheratonking, Skorbet, slotbaba, Slotday, Slotella, Slotin, Slotio, slotrun, slotspor, Smartbahis, Solobet, sortiebet, Spinco, Starzbet, Superbahis, Superbet, Supertotobet, Suprabahis, şanscasino, Tambet, Tarabet, Tarafbet, tekelbet, Teosbet, thecasino, Tipobet, Titobet, Tlcasino, Tokyobet, Tophillbet, totemcasino, Trendbet, Truvabet, Trwin, Tuccobet, Tulipbet, Turboslot, tümbet, Ultimabet, Ultrabet, Ultraslot, usbahis, ustabet, Vaycasino, Vdcasino, Vegabet, Vegasslot, veliahbet, Venombet, Venusbet, verabet, Vevobahis, viabahis, vidobet, vikosslot, vinowcasino, Vippark, Virabet, Virüsbet, Vitrinbet, Vizyonbet, Wbahis, Wingamb, Winvala, Winxbet, Wipbet, Wojobet, wwin, Xbahis, Xslot, Xturka, Yakabet, Yakutcasino, Yanbahis, Yedibahis, YEKBET, yesmorebet, Youcas, Zaferbet, Zbahis, Zegnabet, Zenbet, Zibilyonbet, Zirvebet, Zlot, Zumabet, Showbet.

98 BİN SİTEYE ERİŞİM ENGELİ KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin finansal sistem içerisindeki hareketliliğinin tespit edilmesine yönelik kapsamlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonun, 5 Eylül 2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesinde yasa dışı bahis sitelerine yönelen yüksek hacimli para trafiğinin kesilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Çalışmalar kapsamında 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi, finansal aracılıkta kullanılan 1.200 IBAN ve yasa dışı bahis bağlantılı yaklaşık 98 bin internet sitesi tespit edildi.

Tespit edilen yaklaşık 98 bin internet sitesi hakkında erişimin engellenmesine yönelik adli karar alınırken, yasa dışı bahis faaliyetlerinde ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı belirlenen 1.048 gerçek ve tüzel kişiye ait 1.200 banka hesabına el konuldu.

Şüpheliler hakkında 7258 sayılı Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ağlarının dijital ve finansal altyapısının ortaya çıkarılması, suç gelirlerinin dolaşımının engellenmesi ve bağlantılı kişi ile yapıların tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.