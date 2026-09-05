Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Osimhen, Lemina, Singo!

        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Osimhen, Lemina, Singo!

        Galatasaray Kulübü, sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo'nun son durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 12:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!

        Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Victor Osimhen ile Mario Lemina ve antrenmanda sakatlanan Wilfred Singo'nun sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

        Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

        ''Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında dün oynanan Başakşehir FK karşılaşmasında sağ adduktor (kasık) kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edilen ve tedavilerine başlanan oyuncularımız Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın MR dahil ileri tetkikleri yarın tamamlanacaktır.

        Antrenmanda sağ diz arka bölgesine darbe alan futbolcumuz Wilfried Singo’nun sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi’nde MR dahil ileri tetkikleri yapılmıştır.

        REKLAM

        Yapılan kontroller sonucunda futbolcumuzun sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

        Her üç oyuncunun da teşhis ve tedavileri sağlık ekibimiz tarafından titizlikle planlanmıştır.''

        NE OLMUŞTU?

        Galatasaray'ın Başakşehir'e konuk olduğu müsabakada sakatlanan Nijeryalı yıldız Osimhen, kenara gelmiş ve mücadeleye devam edememişti.

        Osimhen, karşılaşmanın 33. dakikasında yerini Barış Alper Yılmaz'a bırakmıştı. Maçın 17. dakikasında topu ağlarla buluşturan 27 yaşındaki futbolcu, takımını rakibi karşısında öne geçirmişti.

        REKLAM

        Galatasaray'ın Başakşehir'e konuk olduğu müsabakada sakatlanan Lemina ise ikinci yarı başlarken yerini Abdülkerim Bardakcı'ya bırakmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #galatasaray
        #Osimhen
        #Lemina
        #singo
        #sakatlık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Girne'de can kaybı 13'e yükseldi
        Girne'de can kaybı 13'e yükseldi
        Bahçeli'den kritik açıklamalar
        Bahçeli'den kritik açıklamalar
        Zeynep'in katledildiği 'vahşet evi'nde yeni isimler saptandı!
        Zeynep'in katledildiği 'vahşet evi'nde yeni isimler saptandı!
        Eski Bakanın ölümünde kritik gelişme! Tutuklanan doktorun ifadesi ortaya çıktı
        Eski Bakanın ölümünde kritik gelişme! Tutuklanan doktorun ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Fon getirilerine yüzde 10 stopaj
        Fon getirilerine yüzde 10 stopaj
        Filenin Sultanları final için sahaya çıkıyor!
        Filenin Sultanları final için sahaya çıkıyor!
        "Tuğberk İmamoğlu bize çarptı"
        "Tuğberk İmamoğlu bize çarptı"
        Kadıköy'de nefes kesecek derbi!
        Kadıköy'de nefes kesecek derbi!
        Trump hızlı zafer bekledi, İran savaşı sandığa taşıdı
        Trump hızlı zafer bekledi, İran savaşı sandığa taşıdı
        "Osimhen olmayınca ne olacak?"
        "Osimhen olmayınca ne olacak?"
        Sosyal medyadaki fotoğraftan keşfetti!
        Sosyal medyadaki fotoğraftan keşfetti!
        Derbide gözler golcülerde!
        Derbide gözler golcülerde!
        Roma'da evlendiler
        Roma'da evlendiler
        "Odun kesme" kavgasında oğlunu öldürüp gelinini yaraladı!
        "Odun kesme" kavgasında oğlunu öldürüp gelinini yaraladı!
        Beslenme çantasından mikro-ekonomiye: Yüzde 60 tasarruf mümkün mü?
        Beslenme çantasından mikro-ekonomiye: Yüzde 60 tasarruf mümkün mü?
        Arkadaşlarıyla buluşmuştu... Düğün gününde ölüme gitti!
        Arkadaşlarıyla buluşmuştu... Düğün gününde ölüme gitti!
        Tendürek Dağı'nın kraterine indiler: Adeta cehennem çukuru
        Tendürek Dağı'nın kraterine indiler: Adeta cehennem çukuru
        'Sultanlar' buluşması
        'Sultanlar' buluşması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları