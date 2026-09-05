Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Osimhen, Lemina, Singo!

Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Victor Osimhen ile Mario Lemina ve antrenmanda sakatlanan Wilfred Singo'nun sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

''Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında dün oynanan Başakşehir FK karşılaşmasında sağ adduktor (kasık) kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edilen ve tedavilerine başlanan oyuncularımız Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın MR dahil ileri tetkikleri yarın tamamlanacaktır.

Antrenmanda sağ diz arka bölgesine darbe alan futbolcumuz Wilfried Singo’nun sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi’nde MR dahil ileri tetkikleri yapılmıştır.

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Yapılan kontroller sonucunda futbolcumuzun sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Her üç oyuncunun da teşhis ve tedavileri sağlık ekibimiz tarafından titizlikle planlanmıştır.''

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın Başakşehir'e konuk olduğu müsabakada sakatlanan Nijeryalı yıldız Osimhen, kenara gelmiş ve mücadeleye devam edememişti.

Osimhen, karşılaşmanın 33. dakikasında yerini Barış Alper Yılmaz'a bırakmıştı. Maçın 17. dakikasında topu ağlarla buluşturan 27 yaşındaki futbolcu, takımını rakibi karşısında öne geçirmişti.

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Galatasaray'ın Başakşehir'e konuk olduğu müsabakada sakatlanan Lemina ise ikinci yarı başlarken yerini Abdülkerim Bardakcı'ya bırakmıştı.