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        Haberler Yaşam Tendürek Dağı'nın kraterine indiler: Adeta cehennem çukuru

        Tendürek Dağı'nın kraterine indiler: Adeta cehennem çukuru

        Türkiye'nin en aktif volkanlarından biri olarak bilinen, son olarak 1855 yılında faaliyet gösteren Tendürek Dağı'nın kraterine inen doğasever ve arkeolog Onur Benli ile dağcı Zayim Cemal Altay, gaz ve buhar çıkışlarını görüntüledi. Bazı gaz çıkışlarının bulunduğu bacaların sıcaklığını 84 derece olarak ölçtüklerini belirten Benli, "Fümerol bölgesi adeta bir cehennem çukuruydu. Kayaların arasından kükürtlü gazların sızdığını görmek ve o kokuyu almak son derece etkileyiciydi" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 10:21 Güncelleme:
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        Tendürek Dağı'nın kraterine indiler: Adeta cehennem çukuru

        Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi sınırındaki Tendürek Dağı, iki zirvesi ve geniş krater yapısıyla dikkat çekiyor.

        Kalkan tipi bir volkan olan Tendürek'in büyük zirvesi 3 bin 533 metre yüksekliğe ulaşırken, 1100 metre çapındaki kraterinin derinliği ise yaklaşık 300 metre olduğu biliniyor.

        Arkeolog, gezgin ve doğasever Onur Benli ile dağcı Zayim Cemal Altay, 1855 yılında patlamanın yaşandığı, Türkiye'nin en genç, aktif volkanik alanlarından biri olarak bilinen Tendürek kraterine indi.

        İki arkadaş, daha önce görüntülenmesi oldukça sınırlı olan kraterde incelemelerde bulundu. Benli ve Altay, kraterde halen devam eden fümerolik faaliyetleri, gaz ve buhar çıkışlarını görüntüleyerek kayıt altına aldı.

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        "CEHENNEM ÇUKURU GİBİYDİ"

        Kraterdeki gözlemlerini anlatan Onur Benli, daha önce varlığı bilinen ancak görüntülenmesi oldukça sınırlı olan gaz ve buhar çıkışlarını yakından gözlemleme fırsatı bulduklarını belirtti.

        Benli, "Ülkemizin en aktif yanardağı olarak bilinen Tendürek Dağı'nın kraterine indik. Hayatımda gördüğüm en dehşet verici manzaralardan bir tanesiydi. Burada çok önemli gözlemler yapmayı başardık. Daha önce varlığı bilinen ancak herhangi bir görüntüsü bulunmayan Tendürek kraterinin fümerol, yani gaz ve buhar çıkışlarını yakından gözlemledik ve kayıt altına almayı başardık" dedi.

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        Fümerol bölgesinin son derece etkileyici bir görünüme sahip olduğunu söyleyen Benli, "Adeta bir cehennem çukuru gibiydi. Gazlar çıkıyor, kaynar çamurlar ve kükürtlü gazlar dehşet verici bir manzara oluşturuyordu. Buhar çıkışlarının olduğu bölge sanki bir ejderhanın ağzı gibiydi. Kayaların arasından kükürtlü gazların sızdığını görmek ve o kokuyu almak çok etkileyiciydi" diye konuştu.

        BAZI BACALARDA SICAKLIK 84 DERECE OLARAK ÖLÇÜLDÜ

        Kraterdeki gaz çıkışlarının bulunduğu bazı bacalarda sıcaklık ölçümü yaptığını belirten Benli, "Gaz çıkışlarının olduğu bacalarda sıcaklığı 84 derece olarak ölçtüm. Krater tabanında yer yer sıcaklık kaynaklarının bulunduğunu da gözlemledik" dedi.

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        Tendürek Dağı'nın doğal ve jeolojik özelliklere sahip olduğunu ifade eden benli şunları söyledi:

        "Ülkemizde böyle bir yerin bulunduğu daha önce çok fazla bilinmiyordu. Ancak bölge yavaş yavaş turizme kazandırılmaya başlanıyor. Biz de bu az bilinen yeri görme ve gözlemlerimizi kayıt altına alma imkanı bulduk. Amacımız, daha önce çok fazla görülmeyen bu eşsiz coğrafyayı insanlara göstermek."

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        #tendürek dağı
        #aktif volkanik dağ
        #tendürek krateri
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