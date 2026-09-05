Spor yazarları Galatasaray'ın Başakşehir galibiyetini değerlendirdi!

"SARA, DÜNYA KUPASI'NA GİDEBİLİRMİŞ"

Uğur Meleke: İlk 33 dakikalık performansıyla Galatasaray rahat bir gün geçirecek gibi görünüyordu ancak yarım saatin sonunda Osimhen’in sakatlanmasıyla oyunun ritmi yavaş yavaş değişmeye başladı. Nijeryalı santrfor sadece takımının değil, ligin ayarlarını etkileyecek seviyede bir oyuncu. O çıkınca Galatasaray’ın pres yoğunluğu düştü, daha çok geri koşmaya ve daha sık hata yapmaya başladılar.

Oyuna sonradan giren Leao klasından pasajlar sundu, ikinci goldeki pası ve driplingleri görülmeye değerdi. Ancak şovun esas kahramanı her duran topun başına geçtiğinde fark yaratan Sara idi. “Sakatlanmasaydım Dünya Kupası’na gidecektim” demişti geçenlerde Brezilyalı oyuncu. Gerçekten de keşke sağlıklı olsaymış ve Amerika’ya gidebilseymiş Sara. (Hürriyet)