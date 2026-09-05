Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Galatasaray Spor yazarları Galatasaray'ın Başakşehir galibiyetini değerlendirdi!

        Spor yazarları Galatasaray'ın Başakşehir galibiyetini değerlendirdi!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek yenilmezliğini sürdürdü. Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 10:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        "SARA, DÜNYA KUPASI'NA GİDEBİLİRMİŞ"

        Uğur Meleke: İlk 33 dakikalık performansıyla Galatasaray rahat bir gün geçirecek gibi görünüyordu ancak yarım saatin sonunda Osimhen’in sakatlanmasıyla oyunun ritmi yavaş yavaş değişmeye başladı. Nijeryalı santrfor sadece takımının değil, ligin ayarlarını etkileyecek seviyede bir oyuncu. O çıkınca Galatasaray’ın pres yoğunluğu düştü, daha çok geri koşmaya ve daha sık hata yapmaya başladılar.

        Oyuna sonradan giren Leao klasından pasajlar sundu, ikinci goldeki pası ve driplingleri görülmeye değerdi. Ancak şovun esas kahramanı her duran topun başına geçtiğinde fark yaratan Sara idi. “Sakatlanmasaydım Dünya Kupası’na gidecektim” demişti geçenlerde Brezilyalı oyuncu. Gerçekten de keşke sağlıklı olsaymış ve Amerika’ya gidebilseymiş Sara. (Hürriyet)

        2

        "OSIMHEN OLMAYINCA NE OLACAK?"

        İbrahim Yıldız: Galatasaray savunması vasat bir takım karşısında iyi bir görüntü vermedi. Sanchez ve Abdülkerim’in hataları dikkat çekti. Galatasaray, Osimhen’siz bir oyunda nasıl bir plan yapacağını çalışmamış. Okan Buruk bir an önce bu sorunu gidermek zorunda. Avrupa maçlarında bu tür bir oyun hiç yeterli olmayabilir. Sarı-Kırmızılılar galip gelmenin sevincini yaşıyor haklı olarak. Ancak, eksiklerini görmek zorunda. Yetenekli oyuncu grubunun sistem ve organizasyona ihtiyacı var. (Habertürk)

        3

        "OSIMHEN'SİZ BÜYÜK BAŞARI"

        Osman Şenher: Osimhen sakatlanıncaya kadar olan bölümde sahada harika bir Cim Bom vardı. Sağdan, soldan ortalar geliyor, Batrakov orta sahada harikalar yaratıyor, Osimhen golünü atıyor, yüzde yüz diyebileceğimiz 4 gollük pozisyonu da kaçırıyor.

        Sakatlanıp oyundan çıktıktan sonra, Nijeryalı forvetin yerine Barış Alper girdi. Bu dakikadan sonra da ızdırap başladı. Paslaşma sıfır. Batrakov’a 25 dakika tek top gelmedi. Barış zaten savruktu ve iyi gününde değildi. Bırakın gol atmayı, rakip kaleye bile gidemedi.

        Sara silkelendi ve oyuna ağırlığını koydu. Bana göre Brezilyalı futbolcu maçın yıldızı oldu. Galatasaray üç puan aldıysa en büyük pay Gabriel Sara’nındır.

        Maçın hakemi gerçekten sahanın en kötüsüydü. (Milliyet)

        4

        "UMARIM OSIMHEN LİZBON'DA OYNAR"

        Bülent Timurlenk: Osimhen'in sakatlanmış olması hem oyunun rengini değiştirdi hem Sporting deplasmanı öncesinde soru işareti bıraktı. Leroy Sane, futbol oynamaktan keyif almıyor ruh haliyle sahadayken Yunus'un, Batrakov'un, Torreira'nın tam tersine yeri geldiğinde topu yediklerini söylemek lazım. Doğrusu Batrakov'un neden çıktığını anlamadım.

        Rafael Leao'nun oyuna girdikten sonra şimşek gibi çaktığı 3-4 pozisyon var. Barış Alper ise açıklanamaz bir dibe vurmuşluk içinde. Çarşamba, Lizbon'da çok zor bir gece bekliyor. Umarım Osimhen sahada olur… (Sabah)

        5

        "KORKMA OKAN BURUK"

        Levent Tüzemen: Korkaklar her gün ölür, cesaretliler ise bir kez ölür… Okan hocam, bu sezon senin yılın olacak. Dersine dört yıllık şampiyonluktan çok daha fazla çalışmalısın. Çünkü bu ülkede beş yıl üst üste şampiyon olmuş yerli ya da yabancı hoca yok. Bu fırsatı iyi kullan ve kararlarında cesur ol, korkak olma. Hiç kimseye yaranmak zorunda değilsin. Konu Galatasaray ise gerisi teferruattır.

        Osimhen'siz Galatasaray'ı ayakta tutmaya çalışan ise yaptığı müthiş kurtarışlar ile Uğurcan olmaya çalıştı ama iki gole engel olamadı. Leroy Sane'nin varlığının bile olmadığını Okan hoca görmesine rağmen oyunda tutması hataydı. Sane vurdumduymaz haliyle formayı hak etmiyor. (SABAH)

        6
        ÖNERİLEN VİDEO
        #galatasaray
        #Başakşehir
        #spor yazarları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski Bakanın ölümünde kritik gelişme! Tutuklanan doktorun ifadesi ortaya çıktı
        Eski Bakanın ölümünde kritik gelişme! Tutuklanan doktorun ifadesi ortaya çıktı
        Fon getirilerine yüzde 10 stopaj
        Fon getirilerine yüzde 10 stopaj
        Filenin Sultanları final için sahaya çıkıyor!
        Filenin Sultanları final için sahaya çıkıyor!
        "Tuğberk İmamoğlu bize çarptı"
        "Tuğberk İmamoğlu bize çarptı"
        Kadıköy'de nefes kesecek derbi!
        Kadıköy'de nefes kesecek derbi!
        Trump hızlı zafer bekledi, İran savaşı sandığa taşıdı
        Trump hızlı zafer bekledi, İran savaşı sandığa taşıdı
        Sosyal medyadaki fotoğraftan keşfetti!
        Sosyal medyadaki fotoğraftan keşfetti!
        "Osimhen olmayınca ne olacak?"
        "Osimhen olmayınca ne olacak?"
        Roma'da evlendiler
        Roma'da evlendiler
        Derbide gözler golcülerde!
        Derbide gözler golcülerde!
        "Odun kesme" kavgasında oğlunu öldürüp gelinini yaraladı!
        "Odun kesme" kavgasında oğlunu öldürüp gelinini yaraladı!
        Beslenme çantasından mikro-ekonomiye: Yüzde 60 tasarruf mümkün mü?
        Beslenme çantasından mikro-ekonomiye: Yüzde 60 tasarruf mümkün mü?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Arkadaşlarıyla buluşmuştu... Düğün gününde ölüme gitti!
        Arkadaşlarıyla buluşmuştu... Düğün gününde ölüme gitti!
        Borçlanma maliyetini azaltabilirsiniz
        Borçlanma maliyetini azaltabilirsiniz
        Tendürek Dağı'nın kraterine indiler: Adeta cehennem çukuru
        Tendürek Dağı'nın kraterine indiler: Adeta cehennem çukuru
        'Sultanlar' buluşması
        'Sultanlar' buluşması
        Korsan taksicinin vurduğu polis memuru şehit oldu
        Korsan taksicinin vurduğu polis memuru şehit oldu
        2 kent için "sarı" alarm verildi! İllerimizde hava durumu
        2 kent için "sarı" alarm verildi! İllerimizde hava durumu
        Kırmızı halıdan kovuldu
        Kırmızı halıdan kovuldu