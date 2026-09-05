Spor yazarları Galatasaray'ın Başakşehir galibiyetini değerlendirdi!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek yenilmezliğini sürdürdü. Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi.
"SARA, DÜNYA KUPASI'NA GİDEBİLİRMİŞ"
Uğur Meleke: İlk 33 dakikalık performansıyla Galatasaray rahat bir gün geçirecek gibi görünüyordu ancak yarım saatin sonunda Osimhen’in sakatlanmasıyla oyunun ritmi yavaş yavaş değişmeye başladı. Nijeryalı santrfor sadece takımının değil, ligin ayarlarını etkileyecek seviyede bir oyuncu. O çıkınca Galatasaray’ın pres yoğunluğu düştü, daha çok geri koşmaya ve daha sık hata yapmaya başladılar.
Oyuna sonradan giren Leao klasından pasajlar sundu, ikinci goldeki pası ve driplingleri görülmeye değerdi. Ancak şovun esas kahramanı her duran topun başına geçtiğinde fark yaratan Sara idi. “Sakatlanmasaydım Dünya Kupası’na gidecektim” demişti geçenlerde Brezilyalı oyuncu. Gerçekten de keşke sağlıklı olsaymış ve Amerika’ya gidebilseymiş Sara. (Hürriyet)
"OSIMHEN OLMAYINCA NE OLACAK?"
İbrahim Yıldız: Galatasaray savunması vasat bir takım karşısında iyi bir görüntü vermedi. Sanchez ve Abdülkerim’in hataları dikkat çekti. Galatasaray, Osimhen’siz bir oyunda nasıl bir plan yapacağını çalışmamış. Okan Buruk bir an önce bu sorunu gidermek zorunda. Avrupa maçlarında bu tür bir oyun hiç yeterli olmayabilir. Sarı-Kırmızılılar galip gelmenin sevincini yaşıyor haklı olarak. Ancak, eksiklerini görmek zorunda. Yetenekli oyuncu grubunun sistem ve organizasyona ihtiyacı var. (Habertürk)
"OSIMHEN'SİZ BÜYÜK BAŞARI"
Osman Şenher: Osimhen sakatlanıncaya kadar olan bölümde sahada harika bir Cim Bom vardı. Sağdan, soldan ortalar geliyor, Batrakov orta sahada harikalar yaratıyor, Osimhen golünü atıyor, yüzde yüz diyebileceğimiz 4 gollük pozisyonu da kaçırıyor.
Sakatlanıp oyundan çıktıktan sonra, Nijeryalı forvetin yerine Barış Alper girdi. Bu dakikadan sonra da ızdırap başladı. Paslaşma sıfır. Batrakov’a 25 dakika tek top gelmedi. Barış zaten savruktu ve iyi gününde değildi. Bırakın gol atmayı, rakip kaleye bile gidemedi.
Sara silkelendi ve oyuna ağırlığını koydu. Bana göre Brezilyalı futbolcu maçın yıldızı oldu. Galatasaray üç puan aldıysa en büyük pay Gabriel Sara’nındır.
Maçın hakemi gerçekten sahanın en kötüsüydü. (Milliyet)
"UMARIM OSIMHEN LİZBON'DA OYNAR"
Bülent Timurlenk: Osimhen'in sakatlanmış olması hem oyunun rengini değiştirdi hem Sporting deplasmanı öncesinde soru işareti bıraktı. Leroy Sane, futbol oynamaktan keyif almıyor ruh haliyle sahadayken Yunus'un, Batrakov'un, Torreira'nın tam tersine yeri geldiğinde topu yediklerini söylemek lazım. Doğrusu Batrakov'un neden çıktığını anlamadım.
Rafael Leao'nun oyuna girdikten sonra şimşek gibi çaktığı 3-4 pozisyon var. Barış Alper ise açıklanamaz bir dibe vurmuşluk içinde. Çarşamba, Lizbon'da çok zor bir gece bekliyor. Umarım Osimhen sahada olur… (Sabah)
"KORKMA OKAN BURUK"
Levent Tüzemen: Korkaklar her gün ölür, cesaretliler ise bir kez ölür… Okan hocam, bu sezon senin yılın olacak. Dersine dört yıllık şampiyonluktan çok daha fazla çalışmalısın. Çünkü bu ülkede beş yıl üst üste şampiyon olmuş yerli ya da yabancı hoca yok. Bu fırsatı iyi kullan ve kararlarında cesur ol, korkak olma. Hiç kimseye yaranmak zorunda değilsin. Konu Galatasaray ise gerisi teferruattır.
Osimhen'siz Galatasaray'ı ayakta tutmaya çalışan ise yaptığı müthiş kurtarışlar ile Uğurcan olmaya çalıştı ama iki gole engel olamadı. Leroy Sane'nin varlığının bile olmadığını Okan hoca görmesine rağmen oyunda tutması hataydı. Sane vurdumduymaz haliyle formayı hak etmiyor. (SABAH)