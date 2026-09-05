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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arkadaşlarıyla buluşmuştu... Düğün gününde ölüme gitti!

        Arkadaşlarıyla buluşmuştu... Düğün gününde ölüme gitti!

        Burdur'da, park halindeki TIR'ın dorsesine çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 26 yaşındaki İsmail Arpag, kaldırıldığı hastanede can verdi. Arpag'ın yapılacak olan düğünü için gece saatlerinde arkadaşları ile vakit geçirdiği, daha sonrasında da evine dönerken kazanın gerçekleştiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 09:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Arkadaşlarıyla buluşmuştu... Düğün gününde ölüme gitti!

        Burdur'da yürek yakan kaza, saat 01.00 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Kurtdereli Sokak üzerinde meydana geldi.

        PARK HALİNDEKİ TIR'A ÇARPTI

        Edinilen bilgiye göre, İsmail Arpag (26) idaresindeki motosiklet, sokak üzerinde park halinde bulunan TIR'ın dorsesine çarptı.

        GENÇ AĞIR YARALANDI

        İHA'daki habere göre kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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        EVLENECEĞİ GÜN YAŞAMINI YİTİRDİ

        Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Arpag kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Öte yandan Arpag'ın yapılacak olan düğünü için gece saatlerinde arkadaşları ile vakit geçirdiği, daha sonrasında da evine dönerken kazanın gerçekleştiği öğrenildi.

        Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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        #Burdur
        #trafik kazası
        #motosiklet kazası
        #Son dakika haberler
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