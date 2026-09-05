Burdur'da yürek yakan kaza, saat 01.00 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Kurtdereli Sokak üzerinde meydana geldi.

PARK HALİNDEKİ TIR'A ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, İsmail Arpag (26) idaresindeki motosiklet, sokak üzerinde park halinde bulunan TIR'ın dorsesine çarptı.

GENÇ AĞIR YARALANDI

İHA'daki habere göre kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

REKLAM

EVLENECEĞİ GÜN YAŞAMINI YİTİRDİ

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Arpag kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Öte yandan Arpag'ın yapılacak olan düğünü için gece saatlerinde arkadaşları ile vakit geçirdiği, daha sonrasında da evine dönerken kazanın gerçekleştiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.