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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 kent için "sarı" alarm verildi! Sıcaklık normallerin üzerinde! İllerimizde hava durumu

        2 kent için "sarı" alarm verildi! Sıcaklık normallerin üzerinde! İllerimizde hava durumu

        MGM'den alınan son bilgilere göre bugün sıcaklıkların, yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ilâ 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. 11 kentimizde sağanak yağış uyarısında bulunulurken, Rize ve Artvin için "sarı" alarm verildi. İşte illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 07:05 Güncelleme:
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        2 kent için "sarı" alarm verildi! İllerimizde hava durumu

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Osmaniye, Hatay’ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İKİ KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

        Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. MGM tarafından bu iki kentimiz için "sarı" alarm verilerek sağanak uyarısında bulunuldu.

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        SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

        Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

        MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 31, Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu

        İSTANBUL: 32, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 34, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 32, Parçalı ve az bulutlu

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        BURSA: 33, Parçalı bulutlu

        ÇANAKKALE: 33, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 34, Parçalı çok bulutlu

        DENİZLİ: 34, Parçalı çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MANİSA: 36, Parçalı ve az bulutlu

        UŞAK: 32, Parçalı çok bulutlu

        ADANA: 35, Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu

        ANTALYA: 31, Parçalı ve az bulutlu

        BURDUR: 31, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 31, Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ÇANKIRI: 31, Parçalı yer yer çok bulutlu

        ESKİŞEHİR: 31, Parçalı yer yer çok bulutlu

        KAYSERİ: 30, Parçalı ve az bulutlu

        BARTIN: 32, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu

        DÜZCE: 30, Parçalı yer yer çok bulutlu

        SİNOP: 29, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 31, Parçalı bulutlu

        SAMSUN: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu

        TRABZON: 27, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE: 28, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

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        ERZURUM: 28, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: 26, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 33, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 28, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 37, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 36, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 36, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 39, Az bulutlu ve açık

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