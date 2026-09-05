Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Osmaniye, Hatay’ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İKİ KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. MGM tarafından bu iki kentimiz için "sarı" alarm verilerek sağanak uyarısında bulunuldu.

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SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 31, Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu

İSTANBUL: 32, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 34, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 32, Parçalı ve az bulutlu

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BURSA: 33, Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE: 33, Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ: 34, Parçalı çok bulutlu

DENİZLİ: 34, Parçalı çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA: 36, Parçalı ve az bulutlu

UŞAK: 32, Parçalı çok bulutlu

ADANA: 35, Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu

ANTALYA: 31, Parçalı ve az bulutlu

BURDUR: 31, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 31, Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ÇANKIRI: 31, Parçalı yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR: 31, Parçalı yer yer çok bulutlu

KAYSERİ: 30, Parçalı ve az bulutlu

BARTIN: 32, Parçalı ve az bulutlu

BOLU: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu

DÜZCE: 30, Parçalı yer yer çok bulutlu

SİNOP: 29, Parçalı ve az bulutlu

AMASYA: 31, Parçalı bulutlu

SAMSUN: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu

TRABZON: 27, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE: 28, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

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ERZURUM: 28, Parçalı ve az bulutlu

KARS: 26, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA: 33, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 28, Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR: 37, Az bulutlu ve açık

MARDİN: 36, Az bulutlu ve açık

SİİRT: 36, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 39, Az bulutlu ve açık