2 kent için "sarı" alarm verildi! Sıcaklık normallerin üzerinde! İllerimizde hava durumu
MGM'den alınan son bilgilere göre bugün sıcaklıkların, yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ilâ 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. 11 kentimizde sağanak yağış uyarısında bulunulurken, Rize ve Artvin için "sarı" alarm verildi. İşte illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Osmaniye, Hatay’ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İKİ KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ
Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. MGM tarafından bu iki kentimiz için "sarı" alarm verilerek sağanak uyarısında bulunuldu.
SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE
Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 31, Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu
İSTANBUL: 32, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 34, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 32, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 33, Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE: 33, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 34, Parçalı çok bulutlu
DENİZLİ: 34, Parçalı çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA: 36, Parçalı ve az bulutlu
UŞAK: 32, Parçalı çok bulutlu
ADANA: 35, Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu
ANTALYA: 31, Parçalı ve az bulutlu
BURDUR: 31, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 31, Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI: 31, Parçalı yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 31, Parçalı yer yer çok bulutlu
KAYSERİ: 30, Parçalı ve az bulutlu
BARTIN: 32, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu
DÜZCE: 30, Parçalı yer yer çok bulutlu
SİNOP: 29, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 31, Parçalı bulutlu
SAMSUN: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu
TRABZON: 27, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 28, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
ERZURUM: 28, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 26, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 33, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 28, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 37, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 36, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 36, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 39, Az bulutlu ve açık