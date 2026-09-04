CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ile 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürerek Nisan 2026’da mahkemeye başvurdu.

UZAKLAŞTIRMA VE KORUMA TEDBİRİ KARARI

İHA'da yer alan habere göre başvuruyu değerlendiren İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, 6284 Sayılı Kanun kapsamında Berhan Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verdi.

KARAR 2 AY UZATILDI

Söz konusu kararın daha sonra 2 ay daha uzatıldığı öğrenildi.

"GEÇMİŞTEDE ŞİDDET UYGULADI" İDDİASI

Şanver’in geçmişte verdiği ifadelerde de Şimşek’in kendisine fiziksel şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

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ŞİDDET GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise taraflar arasında yaşanan gerginliğin bazı anları görülüyor. Görüntülerle ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.