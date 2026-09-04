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        Haberler Gündem 3. Sayfa Berhan Şimşek için kadına şiddetten 'uzaklaştırma' kararı

        Berhan Şimşek için kadına şiddetten 'uzaklaştırma' kararı

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ile 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver arasında yaşandığı belirtilen olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde taraflar arasında yaşanan gerginliğin dikkat çeken anları yer aldı. Şimşek için uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 11:59 Güncelleme:
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        Berhan Şimşek için 'uzaklaştırma' kararı

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ile 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürerek Nisan 2026’da mahkemeye başvurdu.

        UZAKLAŞTIRMA VE KORUMA TEDBİRİ KARARI

        İHA'da yer alan habere göre başvuruyu değerlendiren İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, 6284 Sayılı Kanun kapsamında Berhan Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verdi.

        KARAR 2 AY UZATILDI

        Söz konusu kararın daha sonra 2 ay daha uzatıldığı öğrenildi.

        "GEÇMİŞTEDE ŞİDDET UYGULADI" İDDİASI

        Şanver’in geçmişte verdiği ifadelerde de Şimşek’in kendisine fiziksel şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

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        ŞİDDET GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise taraflar arasında yaşanan gerginliğin bazı anları görülüyor. Görüntülerle ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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        #Berhan Şimşek kadına şiddet
        #Berhan Şimşek uzaklaştırma kararı
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