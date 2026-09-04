Trump'tan işareti aldı: Arjantin lideri Milei'den 'Falkland' çıkışı

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Arjantin ve Birleşik Krallık arasında yıllardır en büyük gerilim kaynağı olan Birleşik Krallık'a bağlı Falkland Adaları'na ilişkin bir açıklama yaparak, 'değişim rüzgarlarının dünya genelinde estiğini' ve Trump başkanlığındaki ABD'nin konuyla ilgili Londra'yı destekleyen geleneksel tavrını değiştirme işaretleri verdiğini açıkladı.

Milei, televizyonda yayınlanan bir konuşmasında, Donald Trump'ın adaların egemenliği konusundaki ABD pozisyonunu yeniden gözden geçirebileceğine dair işaretler olduğunu söyledi:

"Son zamanlarda Başkan Trump, ABD'nin Malvinas'a ilişkin tarihi pozisyonunu yeniden değerlendirdiğini açıkladı."

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Arjantin, Falkland Adaları'nı 'Malvinas' olarak isimlendiriyor.

Arjantin Devlet Başkanı Birleşik Krallık'a dair eleştirilerde de bulunarak, ülkenin çözülmesi muhtemel olmayan göç, demografik ve ekonomik nitelikteki çok sayıda krizle karşı karşıya olduğunu öne sürdü: "Açıkça görülüyor ki, gerileme yolundalar. Ancak Arjantin'in geleceği parlak ve galip gelecek."

Trump ne demişti?

Trump, Falkland Adaları konusunda Birleşik Krallık'a verilen geleneksel ABD desteğini gözden geçirdiğini ima etmişti.

Perşembe günü erken saatlerde İngiliz haber kuruluşu GB News, Trump'a Arjantin ile Falkland Adaları konusunda olası bir toprak anlaşmazlığı sırasında Birleşik Krallık'a yardım edip etmeyeceğini sordu ve Trump, "Birleşik Krallık İran konusunda bana yardım etmek için orada değildi" diyerek yardım etmeyeceğini ima etti.

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Milei, Trump'ın yanıtını 'zararsız olmayan bir tehdit' olarak nitelendirdi:

“ABD bu pozisyon değişikliğini düşünüyor çünkü Arjantin'in stratejik açıdan önemli bir konumda, Batı değerleriyle uyumlu, güvenilir bir ortağa sahip olduğunu ve önümüzdeki on yıllarda değerli bir müttefik olabileceğini biliyor.”

ABD'nin olası bir revizyon kararına dair ilk haberler nisan ayında, bir Pentagon iç yazışmasında ortaya çıktı; bu yazışmada Washington'un, İran savaşına katılmayı reddeden NATO müttefiklerini cezalandırmanın olası bir yolu olarak tutumunu yeniden gözden geçirmesi olasılığı dile getirildi.

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Birleşik Krallık bu hafta başında Falkland Adaları konusundaki tutumunun "uzun süredir devam eden ve sarsılmaz bir duruş" olduğunu söyledi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Egemenlik Birleşik Krallık'tadır ve ada sakinlerinin kendi kaderini tayin etme hakkı en önemli önceliktir. Birleşik Krallık'ın tutumu açıktır. Ada sakinleri defalarca İngiliz denizaşırı bölgesi olarak kalma isteklerini dile getirdiler."

Bazı analistler, Milei'nin son zamanlarda artan "Malvinas" söylemini öne çıkarmasını, göreve geldiğinden beri popülaritesinin en düşük noktasında olmasından dolayı bir "göz boyama" girişimi olarak değerlendiriyor.

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Aşırı sağcı lider ayrıca, Birleşik Krallık'ın öne sürdüğü kendi kaderini tayin etme ilkesini de reddetti; 2013'teki referandumda ada sakinlerinin %99,8'i İngiliz denizaşırı toprağı olarak kalmak için oy kullanmıştı.